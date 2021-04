La cadena CNN realizó una entrevista a Johana Gabriela Alvarado para conocer la historia de cómo perdió una pierna al ser lanzada de una valla fronteriza.

La tragedia migratoria en la frontera sur de EE.UU. nos sorprende con imágenes más dramáticas cada día. Las cámaras de visión nocturna de la Patrulla Fronteriza grabaron el momento en el que unos traficantes de personas suben a unas niñas a la valla fronteriza de más de cuatro metros de altura y luego las dejan caer. El caso de Johana Alvarado es muy similar al de las niñas ecuatorianas.

“Un día 16 de octubre me obligaron a subirme a un muro que estaba súper alto pero por los maltratos tuve que hacerlo. Luego una persona me lanzó hacía el vacío, En el cual me lastimé mi pie, mi columna está perjudicada y me amputaron el pie derecho, estoy tratando de conseguir una prótesis”, contó la mujer proveniente de Ecuador.

Del mismo modo, luego de su pérdida en la valla fronteriza se arrepiente de haber confiado en los coyotes: “Fue una situación muy complicada, los coyotes nos mienten, nos ofrecen muchas cosas, pero cuando llegamos la realidad es muy distinta. Hay maltrato, abuso físico, abuso sexual y yo les digo con experiencia que hay que pensar y no tomar esa decisión, A personas que yo conocí las llevó a la muerte”.