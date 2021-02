Eugenia Laprovíttola, supuesta hija de Maradona, inició un juicio de filiación para corroborar si el astro del fútbol argentino es efectivamente su padre, reportó elnacional

La joven se enteró que podría ser hija de Diego Maradona hace dos meses.

Laprovíttola, de 25 años de edad y jugadora de fútbol de Independiente, hace dos meses se enteró que podría ser hija de Maradona

Laprovíttola fue dada en adopción cuando tenía apenas unos días de nacida.

Y, aunque siempre supo que las personas que la criaron no eran sus padres biológicos, nunca se preocupó por saber quiénes la habían traído al mundo.

Pero, cuando Diego Maradona murió, le llegó un rumor que aseguraba que el futbolista había tenido una relación fugaz con una mujer y que ella había nacido producto de esa aventura.

Frente a esta situación, la joven futbolista decidió presentarse ante la justicia para pedir un prueba de ADN aunque, según manifestó, no le interesa participar de la herencia de Maradona.

Sin embargo, aclaró que necesita saber cuál es su identidad.

Laprovíttola contó que en las pocas charlas que pudo compartir con su supuesto padre, sintió una conexión especial. Que por esa razón lamenta tanto su pérdida.

“¿Qué le diría a Diego? Que lo extraño muchísimo, que a veces lo extraño tanto, que a la noche me pongo a mirar sus videos para no olvidarme su voz. Que me hubiera encantado compartir más tiempo”, indicó.

Agregó que “me enoja, me molesta mucho la forma en la que se fue de este mundo. Que me hubiera gustado cuidarlo”, dijo Laprovíttola.

Así lo manifestó a Tomás Dente en Vino para vos, programa que se transmite por la televisión argentina.

“Siento que me hace falta. Que hace falta su energía, su risa. Que para mí, ir a la cancha no va a ser lo mismo ya, porque él no va a estar. Y yo iba a la cancha a ver a Diego”.

Comentó que a veces me gustaría que baje un ratito, porque creo que nos debemos una charla. Quizás, la más importante de mi vida”, señaló.

La joven futbolista confesó que le gustaría poder contarle a su supuesto padre algo tan simple como los goles que hace o las jugadas que realiza, y que Maradona le ofrezca algún consejo.

“Pero también sé que donde está, creo que está tranquilo. Que tiene esa tranquilidad que, por ahí, acá no tuvo. Y que está con Doña Tota y Don Diego, que yo sé que es lo que él quería”.

Para terminar, Laprovíttola, con lágrimas en los ojos, dejó un emotivo mensaje para Diego.

“Que no se preocupe que yo desde acá lo voy a defender toda mi vida. Nunca lo voy a dejar de querer. Y nunca lo voy a olvidar. Nunca”, concluyó.