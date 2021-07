En Cuba las comunicaciones cada vez son más difíciles, la arremetida de la dictadura ha bloqueado algunos servicios, sin embargo, Gemeny Hernández se ingenió una idea para mantener a las personas conectadas en la isla.

Gemeny puso en marcha una iniciativa llamada #RechargingCuba para obtener fondos cubanos para sus teléfonos celulares y datos para mantenerse conectados con el mundo

Aunque este jueves Biden dijo que iba a evaluar la forma de proveer de internet gratuito a Cuba, esta iniciativa de Gemey Hernández ya se está haciendo.

Gemeny Hernandez is bridging the communication gap between #Cuba and the world. She started an initiative called #RechargingCuba to get Cubans funds for their cell phones & data to stay connected with the world. @nbc6 #soscuba @holagemeny pic.twitter.com/D2Dz0YJB5E

— Laura Rodriguez (@LauraNBC6) July 15, 2021