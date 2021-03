A través de las redes sociales hemos visto cómo se ha vuelto una moda que quienes están por ser padres revelen el sexo de su bebé de formas creativas.

En ese sentido, y bajo el mismo formato, una pareja reveló que tienen una nueva hija; eso sí, se trata de una adoptiva de 12 años de edad, quien recibió de manera oficial su adopción:

“Es una niña”, está escrito en un pequeño cartel que muestra la misma niña.

"It's a girl": This couple revealed they have a new daughter – their 12-year-old foster daughter, who they officially adopted after 1,240 days together. pic.twitter.com/ggO6RF7jiE

— CBS News (@CBSNews) March 12, 2021