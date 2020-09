La Junta Escolar de Miami-Dade votó unánimemente el martes para retrasar el comienzo de la instrucción en persona al menos hasta el 14 de octubre.

La junta votó por la reapertura escalonada para los estudiantes cuyos padres eligieron el modelo de Schoolhouse del distrito para la segunda etapa. Otros estudiantes continuarían con el aprendizaje virtual.

Todos los grados estarán de vuelta y el distrito estará completamente operativo para el 21 de octubre. El día de planificación de los maestros está fijado para el 13 de octubre.

La decisión se toma después de una maratónica reunión virtual del consejo escolar que incluyó mensajes de voz de más de 700 personas, en su mayoría padres y maestros, expresando sus opiniones.

