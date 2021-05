De acuerdo con una nueva encuesta de ABC News/Ipsos, el presidente Joe Biden completa sus primeros cien días en el cargo con un país más optimista.

Casi dos tercios de los estadounidenses (64%) son optimistas sobre la dirección del país en la encuesta realizada por Ipsos en colaboración con ABC News utilizando el KnowledgePanel de Ipsos.

La última vez que el país se acercó a ese nivel de optimismo sobre el próximo año fue en diciembre de 2006, cuando el 61% dijo ser optimista sobre el rumbo del país, según anteriores encuestas de ABC News/Washington Post.

El estudio revela también que poco antes de que las elecciones de 2016 catapultaran a Donald Trump al Despacho Oval, solo el 42% de los estadounidenses eran optimistas sobre el futuro, frente al 52% que eran pesimistas.

Democracy can deliver for the American people. pic.twitter.com/UZ4BDIVoPf — Joe Biden (@JoeBiden) May 1, 2021

Pero hay algunas luces de alarma que parpadean en la Casa Blanca. Biden apuesta por una agenda elevada para mantener el impulso y preparar a los demócratas para el éxito en las elecciones de mitad de mandato del próximo año, mientras que el GOP espera que los votantes perciban una extralimitación y las políticas del presidente se conviertan en un ancla electoral.

“Wading into the minefield of political action is not for the faint of heart, but Americans increasingly expect it from corporations,” according to Ipsos' Jason McGrath. “You can’t expect to please everyone, but if you play your cards right, you’ll… ”https://t.co/JAovMJOvqB pic.twitter.com/02V6M1oxZc — Ipsos US (@ipsosus) April 30, 2021

Sólo una escasa mayoría (52%) cree que el gobierno federal debe gastar para revitalizar la economía, aunque suba los impuestos, incluyendo el 80% de los demócratas y el 54% de los independientes.

Gasto público e impuestos dividen a los estadounidenses

La cuestión del gasto público y los impuestos divide en gran medida a los estadounidenses, ya que el 47% opina que los impuestos deberían mantenerse al mismo nivel, incluso a expensas de la economía, incluido el 78% de los republicanos.

We’ve never been more optimistic about the future of America. pic.twitter.com/EBHlCb2P84 — Joe Biden (@JoeBiden) May 1, 2021

Después de más de un año de la pandemia de coronavirus que asola el país, aproximadamente un tercio de los estadounidenses (36%) sigue siendo pesimista sobre el futuro del país bajo el mandato de Biden.

Sólo una cuarta parte de los estadounidenses (23%) cree que el país se ha unido más desde que Biden asumió el cargo. Entre este grupo, un abrumador 87% da crédito a Biden. Sólo el 3% atribuye el mérito a los líderes republicanos en el Congreso, y el 10% dijo ambas cosas en la encuesta.

Entre el 28% que dijo que el país está más dividido, 6 de cada 10 piensan que Biden es más responsable de las divisiones, frente al 34% que dice que tanto Biden como los republicanos son culpables de sembrar la división. Sólo el 6% culpó a los republicanos.

Casi la mitad del país

Casi la mitad del país (48%) no ve movimiento en la cuestión de la unidad desde que Biden asumió el cargo, creyendo que el país no está ni más unido ni más dividido.

Las opiniones sobre la polarización del país durante el primer mandato de Biden se ajustan a las líneas de los partidos, ya que el 95% de los demócratas dicen que el país está más unido (45%) o igual (50%), y el 97% de los republicanos dicen que la nación está más dividida (65%) o igual (32%).

Biden, que se ganó una reputación de moderado durante décadas en el Senado, ha cambiado sus prioridades políticas hacia la izquierda como presidente. En su discurso ante una sesión conjunta del Congreso esta semana, esbozó inversiones sin precedentes para sus principales prioridades, sin dejarse intimidar por la fuerte resistencia republicana. Y el Partido Demócrata parece estar unido a él: el 90% de los demócratas aprueban su actuación en la última encuesta de ABC News/Washington Post.

Pero la incertidumbre se cierne sobre cuál será su próximo logro legislativo, con el capital político de Biden dividido entre su enorme proyecto de ley de infraestructuras y los planes de control de armas, inmigración, educación y atención infantil.

Una escasa mayoría de estadounidenses (51%) en la nueva encuesta piensa que Biden está comprometiéndose más o menos con los líderes republicanos del Congreso en los temas más urgentes. Casi 4 de cada 10 estadounidenses (39%) piensan que Biden está haciendo demasiado poco, y sólo el 9% dice que está comprometiéndose demasiado.

Sin embargo, los líderes republicanos tienen una opinión más negativa. Dos tercios de los estadounidenses consideran que los líderes del GOP en el Congreso hacen muy poco para comprometerse con Biden. Poco más de 1 de cada 5 estadounidenses (22%) cree que los republicanos están haciendo lo justo para comprometerse, y sólo el 10% piensa que están haciendo demasiado.

Superando a su predecesor

Biden, por su parte, está superando a su predecesor en esta medida. Más de la mitad del país (56%) pensaba que Trump estaba haciendo demasiado poco para comprometerse con los demócratas en una encuesta de ABC News/Washington Post de septiembre de 2017.

Mientras tanto, los actuales líderes republicanos en el Congreso están ligeramente por debajo de sus homólogos demócratas en la era Trump, cuando el 60% de los estadounidenses dijo que los demócratas no estaban haciendo lo suficiente para comprometerse con Trump.

Esta encuesta de ABC News/Ipsos fue realizada por el KnowledgePanel® de Ipsos Public Affairs del 30 de abril al 1 de mayo, en inglés y español, entre una muestra nacional aleatoria de 513 adultos. Los resultados tienen un margen de error de muestreo de 4,7 puntos, incluyendo el efecto de diseño.

Las divisiones partidistas son 31%-25%-36%, demócratas-republicanos-independientes. Vea los resultados principales de la encuesta y los detalles de la metodología aquí.

FUente: Newsbreak