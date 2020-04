¡La mejor herramienta de distanciamiento social! Vende mascarillas con estampado de pene y recauda más de $50.000

Una mujer de Utah creó un tapabocas con pequeños penes de dibujos animados impresos como una iniciativa para recaudar fondos en tiempos de cuarentena, lo que nunca imaginó es que su producto se volvería viral.

Mindy Vincent, una madre y terapeuta de Heber City, diseñó la máscara con la que pretende ayudar a cumplir el aislamiento social, se volvió viral después de compartir una foto de ella usándola en Facebook.

“Cuando alguien me dice que mi máscara tiene penes, les haré saber que así es como determino que están demasiado cerca, amablemente retrocedan”, fue lo que publicó esta mujer en Facebook, junto con una foto de su novedoso diseño, bajo el hashtag #projectpenismask.

Mindy se volvió viral el 9 de abril cuando compartió una foto de sí misma con la máscara en su automóvil.

Lo que nunca se imaginó Vincent es que su producto causaría sensación en miles de usuarios de las redes sociales, quienes pronto le pidieron hiciera cientos y cientos de mascarillas con pene, a tal grado que recaudó $56,000 dólares en ventas.

La mujer planea donar el dinero obtenido por su trabajo a la Coalición de Reducción de Daños de Utah, una asociación sin fines de lucro.

Behold! My masks have arrived! I wore this to Walmart and petco today. When someone tells me my mask has penises on it, I will kindly let them know this is how I determine they are too close, kindly back the fuck up. 😁 @mikehairup @EstesStacy @stantheman1983 pic.twitter.com/60OPbJE7pE

— Mindy Vincent (@MindyVi90992223) April 10, 2020