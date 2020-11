Después de un día de retraso, el equipo de la Tripulación 1 de SpaceX se prepara para lanzar su histórica misión este domingo 15 de noviembre.

El viernes por la tarde, el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, escribió a través de Twitter que la misión se retrasó debido a las condiciones meteorológicas.

“Debido a los vientos en tierra y a las operaciones de recuperación, la NASA y SpaceX tienen como objetivo el lanzamiento de la misión Crew-1 con astronautas a la Estación Espacial a las 7:27 p.m. (EST) del domingo“, señaló.

El lanzamiento estaba planificado para este sábado desde la Costa Espacial.

El lanzamiento de Falcon 9 del domingo llevará a cuatro astronautas al espacio. Será el segundo vuelo tripulado para SpaceX y marca la primera vez que la misión se considera “operacional”.

“Así que todos han sido capaces de manejarlo muy bien. No hemos tenido a nadie que se haya enfermado, y todos los astronautas salen de eso sintiendo que están mucho más preparados para el día del lanzamiento”, dijo la entrenadora de la NASA Samantha Testa.



Tres americanos y un astronauta japonés se dirigen a la Estación Espacial Internacional para una estancia de 6 meses.

Los astronautas de SpaceX Crew-1 de la NASA se unirán a la tripulación de la Expedición 64 del comandante Sergey Ryzhikov, y a los ingenieros de vuelo Sergey Kud-Sverchkov y a la astronauta de la NASA Kate Rubins.

Esto aumentará el tamaño de la tripulación regular de las misiones de la expedición de la estación espacial de seis a siete astronautas, añadiendo a la cantidad de tiempo de la tripulación disponible para la investigación.

Pronto, Victor Glover, Michael Hopkins, Shannon Walker y Soichi Noguchi se añadirán a la lista de élite de astronautas de la NASA que utilizan SpaceX para alcanzar la órbita terrestre baja.

#SpaceX #NASA #Crew1 just finished final dress rehearsal, getting ready for Saturday launch! Behind me is "real" #Dragon spacecraft. 打ち上げ前の最終ドレスリハーサル完了!#ドラゴン宇宙船 と接続するアクセスアームにて。 pic.twitter.com/U4E7qA7QrJ

— NOGUCHI, Soichi 野口 聡-(のぐち そういち) (@Astro_Soichi) November 13, 2020