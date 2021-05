La NASA cargó contra China a través de un comunicado en el que critica a la nación asiática por el mal manejo del reintegro de sus cohetes, esto, a propósito de los restos del Long March 5B que cayó en el Oceáno Índico el sábado por la noche, tras su regreso a la tierra.

Dentro de este contexto, el administrador de la NASA, Sen. Bill Nelson, expresó en el documento público difundido -que puede leerse a través de la página oficial de la agencia espacial-, que los países deben disminuir los riesgos que afecten a las personas y a las propiedades en la tierra, esto, a la hora de la reentrada de sus objetos espaciales.

Además agregó que China está siendo irresponsable con sus derechos espaciales, luego de la entrada de su cohete sin control a la tierra.

CAÍDA DEL COHETE

El enorme cohete Long March 5B se quemó, en su mayoría, al volver a entrar a través de la atmósfera. Así lo hizo saber la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China en una publicación en WeChat, previo al aterrizaje que se registró justo al oeste de las Maldivas.

Por otra parte, no quedó claro si cayeron escombros en la nación del atolón. Sin embargo, el Comando Espacial comunicó que el Long March 5B entró a la tierra de nuevo sobre la Península Arábiga.

El cohete de fabricación asiática mide unos 108 pies de alto, con un peso de casi 40 mil libras, el cual se encargó de poner en órbita una nueva plataforma espacial china el pasado 29 de abril. No obstante, su combustible se acabó, por lo que dejó de volar por el espacio y perdió el control, hasta que fue arrastrado por la gravedad de la tierra hacia el suelo.

China now reporting https://t.co/dHSJVoItCY that the rocket reentered at 0224 UTC at 72.47E 2.65N which is right over the Maldives. If correct will be interesting to see if we get reports from there pic.twitter.com/NQovz33pqg

— Jonathan McDowell (@planet4589) May 9, 2021