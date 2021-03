De cierta manera, ahora es posible darle vida al pasado con MyHeritage, la plataforma de genealogía en línea que ofrece pruebas de ADN de ascendencia, quien ha lanzado “Deep Nostalgia“, una nueva característica de Inteligencia Artificial (IA) que anima los rostros en las fotografías.

Lo dicho anteriormente, la nueva función brinda a la historia familiar una nueva perspectiva fresca al producir representaciones realistas de cómo una persona podría haberse movido y visto si hubiera sido capturada en video.

Great example of #DeepNostalgia at work! https://t.co/pvHy4RrPjQ

— MyHeritage (@MyHeritage) February 28, 2021