Desde marzo del 2020 hemos estado viviendo tiempos sin precedentes. Muchos hemos quedado sin trabajos, otros hemos perdido nuestros hogares, pero lo más duro de todo este proceso ha sido la pérdida de familiares queridos. La vida de hoy día no es la misma de hace alrededor de 12 meses. Hemos aprendido sobre la distancia social, sobre tomar temperaturas y mantener 6 pies de separación, además hemos vivido con toques de queda y limitaciones de reuniones y grupos. Hemos aprendido a limitar las multitudes y ver deportes practicados sin fanáticos.

Los estudios también han cambiado en este último año. Las palabras “Zoom”, clases virtuales y comunicación en línea han pasado a ser parte en todo nuestro vocabulario. Gracias a la creatividad de nuestros administradores y líderes escolares, nunca hemos dejado de estudiar y de continuar mejorando nuestro futuro. Con la perspicacia de los directores y creadores de planes de estudios hemos continuado ofreciendo clases y cursos con las computadoras en línea y con ayuda del gobierno federal hemos podido obtener muchos cursos de entrenamiento en carreras cortas totalmente gratis. Nuestros planteles han estado recibiendo fondos del gobierno federal para poder ofrecer nuestras preparaciones a todas las personas que han perdido sus empleos debido a esta pandemia tan horrible.

El poder estudiar es algo que hemos hecho desde el primer día sin descanso. Gracias a la cooperación y apoyo de todas las personas involucradas con la educación de nuestros adultos, hemos podido ofrecer ayuda y apoyo a todos los que necesitan laborar para establecer un mejor futuro para sí mismo y sus familias.

En este momento estamos comenzando un nuevo trimestre que termina en el mes de agosto. Les pedimos a todos que se acerquen a The English Center, ya sea en persona en el 3501 SW 28 Street, Miami, FL o por teléfono 305-445-7731 o por las redes sociales: @tecmiami (Twitter) @tecmiamiadult (Instagram) o por la web en: tecmiami.com para que no dejen de aprovechar esta oportunidad de estudiar.

View this post on Instagram A post shared by The English Center MDCPS (@tecmiamiadult)





Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.