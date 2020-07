Después que se diera por cierto la relación entre la modelo Megan Fox y el rapero Machine Gun Kelly ha salido a la luz pública la parte del cuerpo de la afamada estadounidense que tiene loco a su pareja: Sus pies.

Por redacción MiamiDiario

En uno de sus más recientes vídeos, “Bloody Valentine”, donde aparece Fox en plan estelar, hay una escena que le dio pie a estos rumores de una fijación por los pies de Megan, ya que ella coloca la parte del cuerpo mencionada en su cara.

“Mi fijación con los pies, que me parecen preciosos, no es ningún secreto y creo que Megan tiene los pies más perfectos del mundo“, confesó él en una entrevista a Teen Vogue.

Justo antes de arrancar el rodaje, Colson se acercó a la famosa intérprete para advertirle que había algo un poco raro que deseaba pedirle, pero ella se imaginaba lo que tenía en mente porque conoce de sobra su fetiche.

“Me respondió: ‘Sí, me he hecho la pedicura porque sabía lo que ibas a pedirme’“, ha confesado él.

Justamente, los rumores de la separación con el padre de sus tres hijos, Brian Austin Green, se dieron por confirmados cuando ella apareció en el videoclip ‘Bloody Valentine’. La pareja se conoció trabajando en la película ‘Midnight in the Switchgrass’ y él solo tiene palabras de admiración hacia el talento artístico de su chica.

“Puede acercarse un mechero a la lengua, como hace en ‘Jennifer’s Body’, y se convierte en un momento sobrevive a lo largo de generaciones. Es una imagen icónica, y aportó esa misma energía a la grabación de ‘Bloody Valentine’”, ha afirmado.

Información de La Opinión

También te puede interesar: