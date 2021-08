Al considerar la parte monetaria de sus beneficios, también debe pensar en su futuro. ¿Qué tipo de plan de jubilación ofrece esta nueva empresa? ¿Es comparable o mejor que lo que tienes ahora? Lo más importante, ¿puede transferir su 401k existente a esta nueva empresa? Si bien es deseable un mejor plan de jubilación, un plan igual o de un arrendador probablemente no debería ser un factor decisivo. Siempre tiene la oportunidad de mantener su dinero en el 401k existente o transferirlo a una IRA.

El paquete general de beneficios en una nueva posición también será una gran parte de su decisión de cambiar de carrera o quedarse. En estos días, muchas personas están interesadas en beneficios que les ayuden a avanzar en sus carreras, como el reembolso de la matrícula, los programas formales de tutoría y los seminarios y talleres internos. ¿Esta empresa quiere que usted tenga éxito y extienda sus alas? Si es así, puede ser un buen destino.

En lo que respecta a los beneficios de atención médica y el seguro, querrá un plan que sea asequible y completo para que pueda obtener la atención médica que necesita y agregar a su familia si es necesario. Recuerde que algunos planes de seguro no cubren todas las dolencias y, si tiene una afección en particular, es posible que desee investigar posibles puestos que le proporcionarán el seguro que necesita. Por ejemplo, algunos pueden cubrir el tratamiento para la salud de las venas si es médicamente necesario, pero no si se considera puramente cosmético. Si necesita cobertura para algo específico, consulte con el departamento de recursos humanos de la nueva empresa.

Información obtenida de: The Boss Magazine https://thebossmagazine.com/benefits-changing-careers/ el 18 de junio del 2021.