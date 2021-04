El consejero delegado Albert Bourla anunció que el fármaco oral experimental de Pfizer para tratar el Covid-19 podría estar disponible a finales de año.

El fármaco forma parte de una clase de medicamentos llamados inhibidores de la proteasa y actúa inhibiendo una enzima que el virus necesita para replicarse en las células humanas.

Our CEO, @AlbertBourla sharing #Covid19 vaccine manufacturing updates from our Kalamazoo, Michigan site after @POTUS stopped by. #ScienceWillWin cc: @WHCOVIDResponse Watch here 👇 pic.twitter.com/BNRFhAsTUS

Los inhibidores de la proteasa se utilizan para tratar otros patógenos virales como el VIH y la hepatitis C.

Pfizer, que desarrolló la primera vacuna autorizada contra el Covid-19 en EE.UU. junto con el fabricante de medicamentos alemán BioNTech, inició en marzo un ensayo clínico en fase inicial para probar una nueva terapia antiviral contra la enfermedad.

Si los ensayos clínicos van bien y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) lo aprueba, el fármaco podría distribuirse en Estados Unidos a finales de año, dijo Bourla en el programa “Squawk Box” de la CNBC.

Proud to stand alongside so many other committed partners to help eliminate trachoma as a public health problem in The Gambia https://t.co/WLpvNnDPVV

— Pfizer Inc. (@pfizer) April 27, 2021