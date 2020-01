La policía arrestó a un hombre iraní con armas y $ 22,000 en efectivo cerca de Mar-a-Lago

La policía de Palm Beach arrestó este viernes a un hombre iraní que portaba armas y dinero en efectivo cerca del complejo turístico Mar-a-Lago del presidente Trump.

El hombre, un ciudadano iraní identificado como Masoud Yareilzoleh, fue arrestado después de que la policía de Palm Beach recibió una llamada sobre una persona sospechosa.

El hombre estaba armado con un machete, una piqueta, varios cuchillos y $22,000. La policía también registró un automóvil asociado con Yareilzoleh en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

El arresto ocurrió cerca del Puente Flagler Memorial, a unas cuatro millas del Mar-a-Lago propiedad de Trump, quien no estaba allí en ese momento.

Yareilzoleh está en la cárcel del condado de Palm Beach. No está claro cuáles fueron sus intenciones, pero los investigadores están monitoreando la situación.

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 11, 2020