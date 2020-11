La policía alerta a los vecinos sobre la desaparición de dos hermanos de 11 y 7 años de edad, quienes se estuvieron por última vez en Fort Lauderdale.

Según la policía de Fort Lauderdale, Alando Brown de 11 años y Tavaris Johnson de 7 años fueron vistos por última vez en la cuadra 400 de la Avenida 13 Noroeste, el sábado por la mañana.

Brown mide 1,5 metros de altura y pesa alrededor de 85 libras, vestía una camiseta negra y pantalones oscuros.

Mientras que Johnson mide 1,5 metros y 3 pulgadas de altura y pesa alrededor de 50 libras y tenía puesta una camiseta blanca y pantalones negros.

La policía insta a cualquiera que tenga información sobre el paradero de los chicos a llamar al 954-764-HELP o a su departamento de policía local.

#FLPD MISSING CHILDREN🚨

Alando & Tavaris last seen this AM near 400 blk of NW 13 AVE. Alando is wearing a black shirt & dark pants. His brother Tavaris is wearing a white shirt & black pants. Foul play is not suspected at this time. Anyone with info should contact police ASAP. pic.twitter.com/WZj0TAyLwt

