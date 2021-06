La policía descubrió un segundo cuerpo de una menor en el mismo canal de Lauderhill en el condado de Broward, que encontraron el cadáver de otra adolescente horas antes.

Aunque no hay señales obvias de juego sucio, la policía está tratando la investigación como un homicidio, que se centra alrededor de un canal a lo largo de la cuadra 5900 de Northwest 21st Street, informó WSVN.

“Cuando los detectives comenzaron a revisar el caso y empezaron a tocar esas puertas y mirar las cámaras de vigilancia, se dieron cuenta de que podría estar relacionado con otro caso de personas desaparecidas”, dijo el teniente de policía de Lauderhill Mike Santiago. “Ahí es a donde condujo esta noche. Nuevamente, no podemos determinar en este punto si están relacionados porque el juvenil acaba de ser encontrado. Sin embargo, los detectives están tratando de armar el rompecabezas”.

Según la policía, el cuerpo de una menor, posiblemente una adolescente, fue encontrado en el agua el martes por la tarde. La policía dijo que el cuerpo de la niña había estado en el agua durante algún tiempo, pero no está claro cuánto tiempo.

“Lo que sabemos ahora no es mucho y estamos pidiendo la ayuda del público”, dijo Santiago. “La mujer es descrita como una mujer negra y probablemente preadolescente, que usa pantalones cortos de jean con una camisa gris con letras rosas que dicen ‘Baile’. Ella mide menos de 5 pies de altura y no llevaba zapatos. Tiene el pelo corto y grueso recogido”.

Horas más tarde, la policía dijo que encontraron el cuerpo de una segunda menor a las 8:45 pm, justo al este de donde se encontró el primer cuerpo. Agregaron que los investigadores están tratando de determinar la identidad de la segunda niña.

La policía dijo que no tiene una descripción del segundo cuerpo, que hasta el martes por la noche permanece en el canal. Desde entonces, los buzos han entrado en el agua para sacar el cuerpo de la niña.

El primer cuerpo fue retirado del canal de Lauderhill y trasladado a la Oficina del Médico Forense para averiguar la causa de la muerte. La policía dijo haber identificado el primer cuerpo, pero están esperando hasta que notifiquen a los familiares para revelar su identidad.

“La transfirieron a la Oficina del Médico Forense y estamos esperando sus hallazgos para determinar qué le sucedió exactamente”, dijo Santiago. “En este momento, no tenemos ningún indicio de juego sucio, pero se desconoce”.

Lawana Johnson vio el cuerpo de la primera niña flotando boca abajo con los brazos extendidos. “Cuando me acerqué, dije: ‘Es una niña pequeña’”, expresó Johnson. “Sin zapatos, nada, solo una blusa y unos shorts. Me sorprendió. Me quedé helada. Empecé a llorar. Simplemente no voy a dejarlo y marcharme. Me alegro de haber salido a ver qué era”.

“Antes de que podamos identificarlos, tenemos que decir positivamente, esta es de hecho esta persona, y tenemos que asegurarnos de que los familiares sean notificados”, dijo Santiago. “No es que no estemos en contacto con nadie, estamos en contacto con gente que no está en esta zona, pero de nuevo, esto es muy complicado”.

Los padres de Sanura Domond, otra adolescente desaparecida desde el 15 de junio en Pembroke Pines , se presentaron en el canal de Lauderhill con la foto de su hija.

“Algunas de las características de lo que encontramos hoy en la joven no coinciden con las características de su hija que actualmente está desaparecida”, dijo Santiago.

La policía ha despejado el área donde se encontraron los dos cuerpos.

Update: Investigators are advising that there are no continued threats to the public at large regarding this case. Additional updates will be provided as the case unfolds. The scene has been released https://t.co/WryMwcSSmg

— LauderhillPDPIO (@LPDPIO) June 23, 2021