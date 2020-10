La primera imagen de Tom Holland como Nathan Drake en lo que es la adaptación de Uncharted al mundo del cine ya apareció. La película ya está en rodaje y fue el propio actor quien posteó la imagen desde su cuenta personal, reportó vandal.elespañol.com.

“Encantado de conocerte, soy Nate”, este fue el mensaje que acompañó dicho post y donde se ve a Holland que posa en una de las locaciones del largometraje.

Destaca este portal que el personaje presenta los atributos básicos de Nathan Drake: su camiseta color beige, sus características bandoleras de cuero y su anillo como colgante. El outfit de esta versión del protagonista de Uncharted parece estar inspirado en el atuendo principal de la primera entrega de la franquicia, ya que esta película pretende servir de origen a la saga de videojuegos.

Tom Holland encarnará a un joven Nathan Drake ya como el explorador que nosotros conocemos, aunque en hechos originales acontecidos antes de los que hemos vivido en la trilogía de videojuegos. “Si jugaste a los juegos no has visto lo que va a pasar en la película, y si no has jugado a los juegos disfrutarás la película porque es información que todos los demás están recibiendo al mismo tiempo”, dijo el propio actor en febrero.

Esta no es la única imagen de la película que hemos podido ver hoy: Nolan North, actor que interpretó a Nathan Drake en los videojuegos, ha publicado en su cuenta personal de Twitter unas fotografías en el set de rodaje de la película de Uncharted. En ella se le puede ver visitando a Tom Holland, aunque también ha publicado un par de imágenes más: una de una llave en unas ruinas antiguas y otra de un libro abierto con un grabado.

Like looking into a mirror! Proud to have @TomHolland1996 continuing the Drake legacy! Absolutely smashing it!

Thanks for the set visit!!@unchartedmovie pic.twitter.com/sfiFYUJVyH

— Nolan North (@nolan_north) October 22, 2020