La manifestación climática conservadora única en su tipo, que se realizará en el centro empresarial del sur de Florida este fin de semana, contará con la participación del alcalde de Miami, Francis Suárez.

Al evento también asistirán los representantes republicanos de Florida en el Congreso: Carlos Curbelo, Maria Salazar y Carlos Giménez, informó Fox News.

El American Conservative Climate Rally es organizado por The American Conservation Coalition, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo movilizar a los jóvenes conservadores en torno a cuestiones ambientales, y se llevará a cabo en Miami el 5 de junio.

La directora de comunicaciones de ACC, Karly Matthews, dijo a Fox News que esta manifestación busca resaltar el liderazgo conservador en el tema y demostrar que los conservadores de todo el país quieren soluciones ambientales razonables.

We are just over 48 hours from kicking things off in Miami at the FIRST-EVER conservative climate rally.

I'll be joined on stage by @FrancisSuarez, @MaElviraSalazar, @RepCarlos, @RosLehtinen, @carloslcurbelo, & MORE!

It's not too late to get your ticket: https://t.co/WE7jb9opV0

— Benji Backer (@BenjiBacker) June 3, 2021