El personaje icónico de Disney Rapunzel, quien se caracterizaba por tener una larga cabellera rubia, tenía su versión real pero pelinegra.

La joven Nilanshi Patel tuvo una mala experiencia en la peluquería y decidió que no se cortaría el cabello nunca más y le creció 6 pies y 6.7 pulgadas.

Desde que se conoció la existencia de Nilanshi, se le colocó el sobrenombre de la Rapunzel real, y gracias a eso su popularidad creció estrepitosamente.

Pero después de tener su larga cabellera la joven hindú decidió hacer un cambio de look radical.

Rapunzel real se cortó el cabello por una buena causa

Tras mantener su larga caballera durante 12 años , Nilanshi decidió donar su larga cabellera al Museo de Ripley’s Believe It or Not! en Hollywood, California, donde será exhibida.

“Gracias a él, soy conocida como la ‘Rapunzel de la vida real’, ahora es el momento de retribuir”, dijo Nilashi en una entrevista

Mientras su madre, que también decidió cortarse su cabello para donarlo a personas con cáncer.

Récords que logró con su cabellera

Gracias a su cabellera la joven hindú logró dos récords Guinners, el primero fue en el 2018 y el segundo en el 2020.

“Desde entonces logró romper su propio récord dos veces. Su cabello se midió en su punto más largo en julio de 2020, justo antes de su cumpleaños número 18, cuando alcanzó la impresionante longitud de 200 cm (6 piesy 6.7 pulgadas), lo que también confirma el lugar de Nilanshi en la historia como poseedora del título de récord de Guinness World Records para el cabello más largo jamás visto en un adolescente”, dijo Guinness World Records.

Veremos si el nuevo look, también le traerá el reconocimiento que tuvo cuando tenía su frondosa melena