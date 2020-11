“No sabía qué esperar, estaba un poco asustada, me sentí como una niña”, estas declaraciones las dio Janet Brumbaugh, una bisabuela de 73 años, que votó por primera vez en su vida en las elecciones recientes del 3 de noviembre.

Por redacción MiamiDiario

En declaraciones a Fox News, Brumbaugh, oriunda de Pensilvania dijo que el proceso fue tranquilo sin mucha gente pero sin embargo le pareció todo muy extraño.

“Nunca lo había hecho antes; nunca había sido una persona política, nunca había pensado mucho en eso antes, pero cuanto más escuchaba a Trump y Biden, más me di cuenta de que necesitaba involucrarme. Salí sintiéndome bien, sintiendo que tal vez mi voto pueda marcar la diferencia”.

Brumbaugh dijo que su decisión de registrarse se consolidó tras el primer debate presidencial en septiembre y los comentarios del candidato demócrata Joe Biden que abogaban por una “transición” lejos de la minería del carbón.

“Hay mucha gente muy preocupada por perder sus trabajos”, señaló Brumbaugh.

Para su familia y su comunidad unida, ese es su elemento vital, y muchos apenas aguantan en medio de la recesión económica inducida por la prolongada pandemia de coronavirus.

“Somos personas que vivimos el día a día, nuestra forma de vida es simple, y siempre nos las hemos arreglado con bajos ingresos y hemos trabajado duro para ganar lo que tenemos”, dijo la madre de cuatro, abuela de nueve, y bisabuela de nueve personas.

Más allá de eso, Brumbaugh, que continúa trabajando a tiempo completo como mesera en la cafetería de una escuela secundaria para llegar a fin de mes y cría a su bisnieto de 15 años con su esposo jubilado, dijo que sentía una preocupación persistente relacionada con la postura de Biden con respecto al control de armas y al aborto.

“El aborto no es algo que deba tomarse a la ligera, y eso es algo en lo que he creído toda mi vida”, enfatizó Brumbaugh. “Y yo soy un baby boom; hay muchos de nosotros aquí. No podemos permitirnos pagar impuestos más altos o perder Medicare o la seguridad social. No estaba claro para mí que Biden no haría eso, y ya hay muchos de nosotros sufriendo”.

Sin embargo, Brumbaugh no estuvo sola en el camino al colegio electoral por primera vez en su vida.

Según las estadísticas del Proyecto de Elecciones de EE. UU., Publicado pocos días antes de las elecciones, casi 85 millones de personas habían votado temprano, más de la mitad del total de votos recopilados en el ciclo de 2016. Y tampoco son sólo los votantes más jóvenes quienes ejercen su derecho constitucional por primera vez.

Y a pesar de las preocupaciones a principios de este año de que la pandemia prolongada de coronavirus junto con una recesión económica y las protestas generalizadas podrían obstaculizar la participación de los votantes, las proyecciones tempranas muestran que se han llevado a las urnas cifras sin precedentes tanto en términos de votación en ausencia, votación anticipada y en el día designado.

Fuente: Fox News

