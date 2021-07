La dictadura muestra sus colmillos y ha demostrado que está dispuesta a derramar sangre con tal de mantener sus privilegios, la táctica de azuzar al populacho en los pogromos nazis que siguen llamando “repudios”, donde militares disfrazados de civil asustan a mujeres y niños, auxiliados por extremistas que no saben qué defienden, como se ve en los múltiples videos que ya no pueden parar, no van a impedir que el espíritu mambí se muestre a pesar de técnica y armamento anti motines.