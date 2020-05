¡La rivalidad que cambió al béisbol! El 14 de junio se estrena el documental que revivirá la épica lucha de poder entre Mark McGwire y Sammy Sosa

Los amantes del béisbol podrán darse el lujo de disfrutar el próximo 14 de junio el estreno del documental «Long Gone Summer», que relata la mítica rivalidad entre Sammy Sosa y Mark McGwire por el campeonato de jonrones de las Grandes Ligas en la temporada de 1998.

Ambos toleteros marcaron una época en las Mayores, su lucha por dejar saber quién tenía más poder los llevó a tal punto de que los dos se vieron inmiscuidos en el uso de sustancias prohibidas que ayudaban a mejorar el rendimiento y que revolucionó por completo al deporte del bate, guante y pelota.

De todo esto tratará este documental, producido por ESPN, que será de un solo capítulo, como los trabajos audiovisuales que suele presentar esta cadena.

El mismo es dirigido por AJ Schnack y traerá de vuelta aquella recordada temporada de 1998 en la que el pelotero norteamericano, de los Cardinales de San Luis y el dominicano, de los Cachorros de Chicago, se enfrascaron en un duelo por romper la marca de más cuadrangulares en una sola temporada, la cual estaba en poder de Roger Maris con 61.

Long Gone Summer, my new nonfiction feature on the 1998 Home Run Chase between Mark McGwire and Sammy Sosa, is coming next month to @espn @30for30.

— AJ Schnack (@ajschnack) May 5, 2020