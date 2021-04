La experiencia de estar viviendo una pandemia nos ha llevado a estar frente a una realidad que nadie conocía, solo habíamos visto algo parecido en las películas, pero siempre pensábamos que era imposible que algo así pasara. Sin embargo, el año 2020 nos enseñó que si era posible y aún hoy en día estamos lidiando con lo que representa en nuestras vidas y las repercusiones que tendrá en un futuro.

Ante esta realidad, conversamos con Mariela González Tovar, PhD en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, acerca de cómo manejar las alteraciones emocionales que se están evidenciando en la actualidad y aquellas que vendrán en un futuro.

La doctora nos comentó que durante la pandemia y en especial durante tiempos de confinamiento, son diversos los temas de atención en consulta. “La pandemia del COVID-19 ha generado distintas reacciones emocionales en las personas, la ansiedad es la reacción que más se observa en la consulta, es una reacción esperada en tiempos de crisis, ante la incertidumbre y la amenaza, pero se convierte en un problema si es una respuesta excesiva o prolongada”.

Esta realidad no queda aquí, la experta señala que son muchos los temas que está atendiendo en su consulta, entre ellos: depresión, problemas de irritabilidad, estrés agudo, hiperactividad, alteraciones en los hábitos de sueño y alimentación, apatía y frustración: “El COVID y por tanto, la cuarentena y/o aislamiento que hemos tenido que vivir, han tenido un impacto social sustancial y ha traído consigo un conjunto de cambios que representan fuentes considerables de estrés y ansiedad en la población”.

En opinión de la experta, los problemas vinculados a la salud mental van a adquirir un mayor protagonismo en la sociedad tras la pandemia, pero considera que la mayoría de las personas no hablan sobre ello. Para la doctora es importante reforzar los mecanismos psicológicos para manejar las emociones actuales y las que vendrán. Ella señala: “estamos ante una nueva realidad, luchando contra un enemigo invisible que nos exige estar alertas porque la amenaza aún no ha desaparecido y aún no sabemos cuándo pueda terminar”.

Una situación de estrés y riesgo para la integridad de la persona y la de los suyos, lleva en palabras de la doctora, a tener más probabilidad de padecer efectos psicopatológicos a mediano y largo plazo. Para la experta, los casos de estrés postraumático es lo que vendrá posterior a la pandemia. Debido a esto, tanto la comunidad como los expertos de la salud mental deben estar preparados.

Durante un caso de estrés postraumático, las personas que han vivido un trauma previamente reviven dicho evento u acontecimiento con temor. La experta informa: “sus manifestaciones son muy variables, la persona puede re-experimentar el evento traumático con recuerdos que son recurrentes e invasivos, asimismo podemos observar que la persona puede notificar tener pesadillas frecuentes sobre ese hecho, esto hace que se mantenga en estado de hipervigilancia, con altos niveles de ansiedad, pero también de expresiones máximas de otros estados emocionales”.

Para finalizar, quisimos profundizar en lo que será la nueva sociedad post-COVID, la experta enfatiza que el estrés y la ansiedad serán las emociones más comunes en un futuro, razón por la que invita a trabajar en el manejo del estrés, y a buscar ayuda de expertos en salud mental para hacer frente a los cambios emocionales que estemos experimentando.

