Hace unos años, caminé por el pasillo de condimentos del supermercado en busca de una salsa barbacoa. Había demasiadas opciones, pero ninguna parecía satisfacer mi preferencia específica por algo profundo, distinto y dinámico. Anhelaba un calor limpio, una dulzura penetrante y un siempre presente toque de especias.

Hubo ofertas de grandes marcas, botellas gourmet “inspiradas en chefs”, salsas con frutas o con calor, y varias opciones de elaboración local. Pero no compré ninguna salsa ese día, sino que me fui a casa con una comprensión más sustancial de los puntos en común entre las salsas para barbacoa.

En ese pasillo, había múltiples fuentes de dulzor, como el azúcar moreno, el azúcar de caña y la melaza; una despensa llena de sabrosas especias; y más de un ácido, de una mezcla de puré de tomate y vinagre (blanco, sidra u otro).

Pensé que los refrescos, con su rápida efervescencia de dulzura, sabor y especias, podrían constituir un telón de fondo apropiado, y tal vez inesperado, contra el cual los otros ingredientes más atrevidos de la salsa podrían deleitarse. Para cuando llegué a casa, dos salsas de barbacoa con soda, una con Coca-Cola como base y la otra con ginger ale, prácticamente se habían hecho en mi mente.

Mi otra salsa barbacoa, hecha con ginger ale, comparte una composición similar pero incorpora sabores contrastantes. En esta versión, el jengibre fresco y la mostaza de Dijon picante se cuecen a fuego lento con ginger ale, creando una ráfaga de sabores intensos y atrevidos seguida de una liberación más tranquila de sabores matizados. En esta salsa de mostaza que solo espesa ligeramente, la base de jengibre despierta la mezcla de vinagre de sidra de manzana, azúcar blanca, hojuelas de pimiento rojo, miel, ajo y cebolla dulce rallada.



Verano tras verano, he llegado a respetar que la alegría de estas dos salsas está en su resplandor y su variedad. La versión de ginger ale, con sus limpias vetas de especias y ácido, no supera los sabores del pescado, ya sea caballa robusta y grasosa o fletán dulce y suave. Uno podría estar inclinado a pensar que la carne o las verduras con un sabor más suave (pechuga de pollo magra o un trozo de coliflor) se derrumbarían bajo el peso del tomate y las amplias bandas de calor tropical en la variación a base de cola. Pero eso no sucede. En cambio, la salsa de barbacoa densa encuentra su camino en la textura del plato, impartiendo audacia, volumen y brillo al producto terminado. ¿Y costillas? Bueno, con costillas, ambas versiones brillan. Dejaré que elijas un favorito.

Una salsa hecha de gaseosas también es una combinación cohesiva de opuestos. El refresco se reúne alrededor de los otros ingredientes para crear una liberación de sabores que puede saborear en cámara lenta. Cuando se cuece a fuego lento, la gaseosa hace exactamente lo contrario de lo que hace cuando se bebe. Se suaviza y abre la esencia de otros ingredientes, produciendo una salsa deliciosa que es tanto una sorpresa como un alimento básico de verano año tras año.