Las lluvias torrenciales de la tormenta tropical ETA causaron peligrosas inundaciones en las zonas urbanas de Florida este lunes, después de haber tocado tierra en los Cayos de Florida.

“ETA desembocó sus aguas directamente en Miami-Dade y Broward (condados) en Florida y ha dejado caer casi un pie de lluvia en el último día más o menos y ha provocado considerables inundaciones”, señaló David Parkinson, productor meteorológico de CBS News.

El amplio alcance del sistema y las fuertes lluvias plantearon una seria amenaza en todo el sur de Florida, un área ya empapada por más de 14 pulgadas de lluvia el mes pasado. ETA podría arrojar de 6 a 12 pulgadas adicionales, según los pronosticadores.

“Fue mucho peor de lo que podíamos imaginar, y estábamos preparados”, dijo Arbie Walker, un estudiante de 27 años que tuvo que chapotear a través del agua que cubría los pisos de su apartamento en Fort Lauderdale.

En el condado Miami-Dade zonas como Brickell, Hialeah han mostrado los efectos de las lluvias constantes desde el fin de semana con vías y viviendas inundadas por las lluvias, por lo que se mantiene vigente un aviso de inundación hasta las 08:46 p.m.

Esta actividad natural provocó inundaciones en condominios y apartamentos. De igual forma, se han dado cortes eléctricos en zonas de ambos condados, algunos de ellos por precaución ante la inundación de esas zonas.

Los pronosticadores dijeron que podría intensificarse en un huracán mínimo mientras se mueve lentamente hacia el suroeste de la costa del Golfo, centrado lo suficientemente lejos de la costa como para mantener su fuerza mientras vierte grandes cantidades de agua a través del tercio inferior de la península de Florida.

El alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, lo llamó un evento de lluvia de 100 años, “una vez que el suelo se satura, realmente no hay lugar para que el agua vaya (…) No es como un gran huracán. Es más bien un evento de lluvia, y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que la gente de nuestra comunidad está siendo protegida”.

10PM Fort Lauderdale #TropicalStormEta update. water in our front yard now up to my knees. @weatherchannel @wsvn @WPLGLocal10 @tropicalupdate @NWSMiami @PhilFerro7 pic.twitter.com/iouGXN8Fy3

Los funcionarios de la ciudad enviaron unos 24 camiones cisterna con aspiradoras gigantes para absorber el agua de las últimas semanas.

La ciudad repartió 6.000 sacos de arena a los preocupados residentes durante el fin de semana, pero el agua se filtró en las casas y los vehículos varados en los estacionamientos y a lo largo de las carreteras.

#BREAKING #Lauderhill fire units on scene of vehicle that drove into a canal. 4121 NW 21th St. Firefighters pulled one subject from vehicle and searching for others. Patient being txp to @BrowardHealth in critical condition. pic.twitter.com/uWak6dotL7

— Lauderhill Fire PIO (@LauderhillFDPIO) November 9, 2020