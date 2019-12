La TV y las trasmisiones en streaming marcaron un cambio de paradigmas en 2019

Ante la vertiginosa, abrumadora e indetenible evolución de la tecnología, la industria audiovisual y los proveedores de contenidos han afrontado niveles de complejidad tales que han tenido que adaptarse a los tiempos que corren para complacer los gustos, intereses y necesidades de los nuevos espectadores.

Es así como Netflix ha ido ganando terreno y se ha convertido en una referencia prácticamente obligada para el público. La existencia de internet y de dispositivos como Smart phones, Smart TV, vehículos, players multiuso tipo iPod, entre otros, ha convertido a Netflix es un referente global y en un exitoso modelo de negocios exitoso en la era de la postelevisión.

Sin embargo, Netflix no es infalible y su creación ha dado pie al nacimiento de una feroz competencia. He allí donde empresas como Amazon, Hulu o Disney+ han aparecido para dar la pelea.

Es indudable que las transmisiones en streaming marcaron un cambio de paradigmas en 2019.

Lo cierto es que en la televisión por streaming había demasiado dinero en juego como para que Disney no quisiera sacar partido.

Disney+ se presentó en noviembre, con The Mandalorian como principal apuesta. Con esta plataforma Disney pretende plantar batalla en la guerra del streaming a la todopoderosa Netflix, la recién estrenada Apple TV+, Amazon Prime y HBO.

A la espera de futuras novedades, la principal ganancia de Disney+ es la profundidad de su catálogo: las cintas clásicas de animación de Disney, las joyas de Pixar, el universo cinematográfico de Marvel o las películas de Star Wars parecen un aperitivo bastante jugoso.

