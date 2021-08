La variante Delta aumenta en el sur de Florida al 90% de los pacientes de Jackson-UHealth.

Florida está viendo grandes números en esta nueva ola de coronavirus, incluida la mayoría de los casos, la segunda mayoría de los casos per cápita detrás de Louisiana y la mayoría de las hospitalizaciones per cápita, pero es una letra griega, Delta, la que tiene a los expertos muy preocupados.

El lunes, la Universidad de Miami anunció que el 90 por ciento de los pacientes actuales de COVID en los hospitales de los sistemas UHealth y Jackson Health están infectados con la variante Delta.

Eso es un aumento del 50 por ciento desde hace dos semanas y más del triple de lo que era dos semanas antes.

“Realmente se ha disparado durante las últimas cuatro semanas”, dijo el Dr. David Andrews, profesor de la escuela de medicina de la UM cuyo laboratorio de secuenciación genética ha estado probando a los pacientes al azar.



Andrews dijo que el mensaje de la variante Delta es claro: “Lo que dice es que es extremadamente transmisible, es una variante muy contagiosa. Esa es la característica más llamativa. Tiene una tasa de transmisión, se ha informado y es precisa, que está comenzando a acercarse a la de la varicela “.

Y se mueve hacia el sur.

Broward y Miami-Dade líderes en hospitalizaciones por Covid

Las autoridades dicen que Broward y Miami-Dade lideran la nación en hospitalizaciones por COVID-19,

“Diez mil doscientos siete ingresos hospitalarios diarios, el punto más alto que hemos tenido en la pandemia de COVID se informó durante el fin de semana”, dijo la secretaria de Agricultura de Florida, Nikki Fried. “Miami-Dade y Broward también están registrando los niveles más altos de admisión en todo el país”.

Los hospitales de Jacksonville y Orlando ya están batiendo récords de pandemia.

Pero, enfatizan Andrews y otros médicos, esta vez usted casi puede eliminar el riesgo de una enfermedad grave si se vacuna.

“Aquellos individuos que están vacunados están extraordinariamente protegidos”, dijo Andrews, “bien protegidos de enfermedades graves, de hospitalización y ciertamente de morir incluso de la variante Delta”.

El noventa por ciento de los pacientes COVID hospitalizados en Miami-Dade no recibieron la vacuna y los que están vacunados no están tan gravemente enfermos.

Además de la preocupación de que los no vacunados se enfermen gravemente o mueran, Andrews y el Dr. Howard Kessler, de Physicians for Social Responsibility, mencionaron un riesgo a más largo plazo: si no hay suficientes personas que se vacunen, el virus podría mutar una y otra vez. en algo aún peor.

“Cuando la vacuna está disponible y no te vacunas, estás proporcionando a ese virus millones de huéspedes más en los que ese virus puede mutar”, dijo Kessler.

Andrews agregó: “La mayor preocupación es que obtengamos una verdadera variante de escape inmune, que aún no hemos visto. Pero imagina que surge una verdadera variante de escape inmune para la cual las vacunas ya no funcionan. Volveremos a Square Uno.”

Y nadie quiere ir allí.