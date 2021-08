La caída de agua uno de los accidentes más comunes con un celular, a la bañera, a la piscina o incluso a la taza del váter. Los bolsillos de detrás de los pantalones son muy traidores.

La web La Vanguardia realizó una investigación y publicó unas indicaciones definitivas sobre lo que tienes que hacer cuando se te caiga el celular al agua.

Lo primero que hay que saber es que la leyenda urbana que dice que el arroz resucita los móviles es falsa. Si metes un móvil en un bol de arroz, como mucho podrás hacer sushi de móvil. El almidón del arroz tiene propiedades absorbentes de humedad, pero no tantas como para deshidratar los componentes internos del dispositivo. Solo secará las partes más externas.

Tampoco tienes que coger un secador de pelo pensado que si echas aire caliente conseguirás eliminar el agua de dentro del móvil, porque empeorarás el problema. El secador no elimina las gotitas al instante, sino que las empuja y las esparce por todos los circuitos. Haciendo esto, corres el más que probable riesgo de provocar un cortocircuito o de malograr algún componente con la temperatura alta del aire caliente.

¿Qué hacer?

El tiempo juega en contra. Si se te cae el celular al agua, no tienes que pensar. Tienes que actuar y sacarlo del agua.

No lo enciendas

No mires si la pantalla se enciende, ni lo pruebes. Si la enciendes, podrías desencadenar un cortocircuito por acción del agua. No pulses ningún botón ni hagas nada que pueda activar la pantalla. Además, si tocas botones, se podría colar agua por debajo y empeorarlo todo.

Enjuágalo rápido

Cuando saques el móvil del agua, coge una bayeta o unas servilletas de papel para enjugarlo tanto como puedas. Sacude un poco el teléfono para hacer salir el agua que haya quedado en el altavoz o a los agujeros de carga y de auriculares. Si notas que todavía quedan gotitas, sopla suavemente, no muy fuerte, para hacerlas salir. Si soplas con demasiado podrías estar haciendo lo mismo que el secador y no te interesa.

Extrae las tarjetas y, si puedes, la batería

Una vez enjuagada, abre la tapa de la tarjeta SIM y sácala. Si usas tarjeta de memoria, sácala también, o se podría malograr si ha entrado agua. Aprovecha para enjuagar la parte por donde se introduce la SIM.

Cada vez es más extraño encontrar un móvil que se pueda abrir para sacarle la batería. Si es así, hazlo. Es uno de los elementos que más sufren si se mojan, porque podría quedar inservible.

Ve a urgencias

Si sabes lo que haces y tienes las herramientas especiales para arreglar móviles, mira un tutorial de YouTube y ábrelo para extraer la batería y enjuagarlo con un secador (¡a mucha distancia!). Si no te ves capaz o no te quieres arriesgar –que es lo más normal–, es mejor que lleves el móvil a un local de reparación especializado. Como has seguido los consejos anteriores, seguro que sabes cuál es el lugar más próximo. Allí lo podrán abrir y tratarlo adecuadamente para intentar salvarlo. Aun así, piensa que cuando un móvil se ha mojado no hay nunca la garantía total de recuperarlo.

Ponlo en un bote lleno de bolsitas de gel de sílice

Si no puedes llevar el móvil a un establecimiento especializado o te han dicho que no pueden hacer nada, todavía tienes una alternativa. ¿Ya has comprado las bolsitas de gel de sílice y te han llegado? ¡Perfecto! Las puedes usar para llenar un bote de bolsitas y meter el móvil adentro, como habrías hecho con el arroz, pero dejándolo al menos tres días. Las bolsitas secantes son mucho más absorbentes que el arroz y, si el móvil es recuperable, si hay una pequeña posibilidad, quizás consigues salvarlo.