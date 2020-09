El gobernador Ron DeSantis permitió este sábado 5 de septiembre pescar sin licencia en Florida. Esta es una grata noticia para quienes les gusta este deporte acuático.

El gobernador de Florida anunció este viernes a través de su cuenta en Twitter informó diariolasamericas.com.

En el tuit DeSantis escribió: “Me complace anunciar que este sábado 5 de septiembre no se requerirá permiso para salir a pescar en agua salada. Animo a los floridanos y visitantes a disfrutar del día”.

I’m pleased to announce no license will be required to go saltwater fishing on Saturday, September 5th. I encourage Floridians and visitors to get out there and enjoy the day!

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 4, 2020