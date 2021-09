Se realizó el lanzamiento del sitio web Labor Miami que pretende mejorar los la economía para los residentes de Miami.

Labor Miami es una nueva plataforma en línea respaldada por grupos locales públicos, privados y sin fines de lucro lanzada este martes.

LaborMiami.org fue creada por The Miami Foundation junto con el condado de Miami-Dade, la ciudad de Miami, la Health Foundation of South Florida, Catalyst Miami y Florida International University, está diseñado para aumentar el acceso a empleos de calidad y ayudar a las pequeñas empresas a lograr el crecimiento. oportunidades.

El sitio estará activo gracias a una subvención de $ 3 millones de la iniciativa Advancing Cities de JPMorgan Chase y ha estado en proceso desde 2019.

“En el futuro de Miami, Miami funciona para todos”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Miami, Rebecca Fishmn Lipsey, en una conferencia de prensa el martes en el museo HistoryMiami. Dijo que siguen existiendo desconexiones en la economía local, y citó una historia del Miami Herald de que ahora hay tantos residentes de Florida sin trabajo como puestos vacantes.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo que COVID había exacerbado las desigualdades locales y que la plataforma era un paso para ayudar a mejorarlas.

“Se trata de crear caminos hacia el éxito económico”, dijo. “Estos son recursos para las familias trabajadoras que los ayudarán a prepararse para los trabajos del futuro. Nos está ayudando a fomentar una visión más amplia, conectándonos con oportunidades, desarrollando un camino para cada persona y negocio individual ”.

“This year, we celebrate #LaborDay with more than just words,” said @MiamiDadeCounty @MayorDaniella. “We want jobs that are pathways to careers (…) we want BETTER”. Check out https://t.co/aNqpgokZxP and make it work for you! pic.twitter.com/0ZI80GlojB

— The Miami Foundation (@MiamiFoundation) August 31, 2021