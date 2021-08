La policía está buscando al hombre que, según dicen, le disparó a un conductor de Uber después de que intentó robarle el jueves por la mañana temprano en Lauderhill.

Los oficiales dicen que el incidente ocurrió justo antes de las 3 am cerca de la cuadra 2000 de Northwest 49th Avenue, donde el conductor dejó a su pasajero después de un viaje.

En ese momento, la policía de Lauderhill explicó que el sospechoso, descrito como un hombre negro de unos 20 años que mide 5’9 “y llevaba una máscara negra, se acercó al conductor e intentó robarle.

DEVELOPING: An Uber driver was shot at early Thursday morning in Lauderhill, authorities confirmed. The incident occurred around 2:30 a.m. in the 2500 block of Northwest 49th Avenue. https://t.co/D4BbA9JdPF

