La escandalosa relación protagonizada por la princesa Diana (Lady Di), el príncipe Carlos y Camila Parker quedó grabada para la eternidad.

Como se recordará, Camila era una chica liberal, proveniente de una noble familia que tenía vínculos sociales con la realeza. A sus 17 años conoció al oficial Andrew Parker-Bowles, con quien mantuvo una relación intermitente, hasta que conoció al heredero al trono en 1971.

A pesar de estar completamente enamorados, su relación no era posible. La reina Isabel y el duque de Edimburgo deseaban una chica más joven y dócil para convertirse en la princesa de Gales, características que Camila no tenía.

Vale destacar que en ese momento su amor no floreció oficialmente; sin embargo, con el paso de los años sus sentimientos fueron creciendo, a pesar de que ambos ya estaban casados y tenían hijos con sus respectivas parejas.

Diana y Carlos tuvieron a los príncipes William y Harry, mientras que Camila y Andrew procrearon a Tom y Laura. Los pequeños se hicieron amigos, pues las parejas no dejaron de socializar, hasta que la ‘princesa del pueblo’ decidió acabar con este juego.

La confrontación

Con el fin de hablar sobre su vida dentro de la monarquía, en 1991, Lady Di concedió una serie de entrevistas que fueron recopiladas para el documental Diana: In Her Own Words (Diana: En sus propias palabras).

La royal aceptó que su matrimonio siempre fue de tres y en las cintas reveló cómo enfrentó a la amante de su esposo.

En la celebración de cumpleaños de la hermana de Parker, la princesa aprovechó el momento para hablar a solas con ella.

Se dio cuenta de que el príncipe y Camila se habían ausentado de la fiesta, por lo que decidió buscarlos, a pesar de que otros invitados le aconsejaron que no lo hiciera.

Los encontró platicando con otro invitado, por lo que Lady Di se unió a la conversación:

«Así que fui, me senté y me uní a la conversación como si fuéramos mejores amigos. Y dije: ‘Camila, me encantaría poder hablar contigo, si es posible’. Y ella estaba realmente incómoda y agachó su cabeza y me dijo: ‘Oh, sí, está bien’».

Una vez que las dos estuvieron a solas, Diana le confesó que ya sabía lo que ocurría entre ella y su esposo. Después de la confrontación, Parker expresó su sentir:

«Tienes todo lo que siempre quisiste. Todos los hombres del mundo se enamoran de ti y tienes dos hermosos hijos. ¿Qué más quieres?»

A pesar de que la princesa no creyó ninguna de sus palabras, su honestidad salió a relucir al contestar la pregunta de Camila:

«Quiero a mi esposo. Lo siento por estar en medio. Obviamente estoy en medio y debe ser un infierno para ambos. Pero sí sé lo que está pasando, no me traten como a una idiota».

Diana confesó que después de ese enfrentamiento lloró como nunca antes lo había hecho, pues había vivido siete años con la ira acumulada. Sin embargo, esa situación le ayudó a ser más fuerte.

Un dato a considerar es que en público la pareja real continuaba con sus labores, pero en privado ya mantenían una vida separada.

El tormentoso matrimonio que vivieron el hijo de la reina Isabel y Lady Di ya no era un secreto para nadie, pues para 1995 Diana de Gales dio una entrevista al periodista Martin Bashir, donde reveló todo sobre el triángulo amoroso que estaba viviendo.

Curiosamente, a pesar de que Diana no pudo salvar su matrimonio, sus acciones inspiraron a miles de personas alrededor del mundo.

Después de su divorcio en 1996, la relación entre Carlos y Camila continuó hasta que se casaron en 2005.

