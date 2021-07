¡Tenemos la primicia sobre el mejor helado del 305!

Hace calor (y humedad) aquí en Miami, lo que significa que hay una cosa que debe tener a mano en todo momento: ¡un helado! Es por eso que hemos recopilado algunas de las mejores heladerías del 305 para ayudarlo a mantenerse fresco este verano.

1. Azúcar Ice Cream Co., Little Havana

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Azucar Ice Cream (@azucaricecream)

Inspirado por la cultura vibrante de La Pequeña Habana y la pasión de su abuela por el helado, Azucar Ice Cream Co. de Suzy Batlle ofrece helado 100% artesanal elaborado con ingredientes locales (cuando es posible) que lo transportarán a los trópicos en un solo bocado. En su tienda de Miami, encontrará sabores inspirados en Miami durante todo el año como Café con Leche (café cubano y oreo), plátano maduro (plátano dulce), Abuela María (guayaba, queso crema y galletas María) y cuatro leches como así como los de temporada como mamey, mango, guarapiña (caña de azúcar y piña) y Mamacita (almendro flor de naranjo). ¡Mmm!

Encuéntrelo en 1503 SW 8th St, Miami, FL 33135.

2. Bianco Gelato, Coconut Grove

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bianco Organic Gelato (@biancogelato_)

Este lugar de Coconut Grove ofrece helado sostenible recién hecho que utiliza solo ingredientes orgánicos. ¡En su menú, encontrarás sabores tradicionales como fresa, coco, avellana y algunas otras opciones veganas también!

Encuéntrelo en 3137 Commodore Plaza, Miami, FL 33133.

3. Dasher & Crank, Wynwood

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @dasherandcrank

Se rumorea que es la mejor heladería del estado del sol, la peculiar tienda de Dasher & Crank en Wynwood ofrece más de 20 sabores diferentes, incluidas muchas opciones veganas. Algunos de sus sabores más populares incluyen el vegano Ube Macapuno (helado de coco con ñame morado filipino) y Yoko Matcha (Yoko matcha en una base vegana de coco), Caramel Cone (helado de caramelo casero con trozos de cono de waffle de mantequilla marrón) y Strawberry Cream Queso con gelatina de guayaba (que es exactamente lo que parece). ¡Oh, y estos helados artesanales no solo tienen un sabor deliciosamente aterciopelado, sino que también se verán súper increíbles en tu feed de Insta!

Encuéntrelo en 2211 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127.

4. Freddo, Brickell y otros lugares

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anne Eats Food (@foodandanne)

Proveniente de Argentina, este lugar de Brickell ofrece su versión sudamericana del helado italiano que se trae a diario desde su sede en Argentina. Elaborado con recetas tradicionales italianas, el helado Freddo’s solo contiene ingredientes de primera calidad, incluido el dulce de leche procedente directamente de La Pampa, Argentina. Para no sonar parcial ni nada por el estilo (he consumido una cantidad extensa y vergonzosa de pintas de Freddo en mi vida), ¡pero créame cuando digo que este es uno de los mejores helados que jamás probará!

Encuéntrelo en 1102 S Miami Ave, Miami, FL 33130.

5. Frohzen, Miami Design District

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Frohzen Miami (@frohzenmiami)

Esta innovadora heladería en el Design District hace las delicias más hermosas e increíblemente lindas. Creado por el chef Salvatore Martone, Frohzen ofrece algunas de las delicias congeladas más inusuales de la ciudad: estamos hablando de macarons congelados, “tortas” y magdalenas heladas. Se ven muy bien horneados, pero en realidad, ¡están hechos completamente de helado con sabores inspirados en Miami! Pero si te apetece ir con tu cono o batido promedio, ¡también tienen un menú de conos y batidos totalmente dignos de Insta!

Encuéntrelo en 151 NE 41st. Street, Suite 137, Miami, FL 33137.

6. Helado de nitrógeno de Lulu, Edgewater

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lulu’s Ice Cream (@lulus_icecream)

Para un helado hecho en el lugar, definitivamente echa un vistazo a Lulu’s. Esta heladería en Edgewater trabaja con nitrógeno líquido para crear una bondad cremosa instantánea. Todo lo que tiene que hacer es elegir su sabor: ofrecen clásicos como fresa y vainilla, así como de temporada como lavanda y piña colada, elija sus mezclas y observe cómo su helado cobra vida.

Encuéntrelo en 2001 Biscayne Blvd, Miami, FL 33137

7. Helado Miami Coppelia, Flagami

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Trixx (@djtrixx)

Coppelia, que lleva el nombre de la famosa heladería en La Habana, Cuba, sirve helados, batidos y helados tradicionales, tal como lo hacía su homónimo en Cuba hace más de 50 años. En su menú encontrarás postres tradicionales cubanos como la Copa Lolita, un sundae de flan de caramelo y bolas llenas de sabores como mamey y mantecado.

Encuéntrelo en 4750 NW 7th St, Miami, FL 33126.

8.Morelia Gourmet Paletas, Wynwood

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Morelia Ice Cream Paletas (@paletasmorelia)

Morelia en Wynwood ofrece una experiencia increíble para construir tu helado. ¡Con más de 20 sabores, aderezos y aderezos diferentes y toneladas de combinaciones diferentes, nunca comerás el mismo helado dos veces! Ah, ¿y también mencioné que ofrecen batidos y burritos de gofres para hacer tus propios batidos? Yuuum !!

Encuéntrelo en 185 NW 25th St, Miami, FL 33127.

9. Taiyaki, Wynwood

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 1-800-LUCKY (@1800lucky)

Este popular lugar con sede en Nueva York no podía quedar fuera de nuestro resumen. Ubicado en el 1-800 Lucky, este pequeño lugar ofrece las famosas golosinas de inspiración japonesa con un lindo cono de pescado con gofres cubierto con cremosos remolinos de helado suave y otros aderezos caprichosos.

Encuéntrelo en 143 NW 23rd St, Miami, FL 33127.

10. Walls Old Fashioned Ice Cream, Dadeland

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wall’s Old Fashioned Ice cream (@wallsicecreamfl)

Si lo que buscas es una cucharada, batido o helado tradicional, es mejor que eches un vistazo a Walls Old Fashioned en Dadeland. En esta heladería de la vieja escuela, podrás disfrutar de fantásticas bolas de helado, batidos, sundaes y la Gran Muralla de helados (en la foto de arriba).

Encuéntrelo en 8075 SW 67th Ave, Miami, FL 33143.

CUCHARILLA ADICIONAL: Amazonica, Upper Buena Vista

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amazonica (@amazonica.official)

Raspadilla, granizado, raspado, piragua, cholado … Llámelo como quiera, pero una cosa es segura y es que no hay nada tan refrescante como una taza de absoluta bondad congelada para ayudar a combatir el pegajoso calor de Miami. Una mezcla entre hielo granizado y raspado, los cholados colombianos de Amazonica no son sus tradicionales bolas de helado per se, ¡pero estos deliciosos brebajes seguramente lo mantendrán fresco durante el verano!

Encuéntrelo en 5030 NE 2nd Ave, Miami, FL 33137.