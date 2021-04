El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, está haciendo otro esfuerzo para cambiar el carácter del distrito de entretenimiento de South Beach de lo que él llama la atmósfera de transformar a Miami de un “todo vale” a un distrito cultural Art Deco con una “experiencia cultural elevada” que incluye galerías de arte, compras y residentes de tiempo completo.

1. Reforma de la licencia de licor que incluye un cambio en la última llamada a las 2 a. M. Este es uno que Gelber indica que debería ser un elemento de votación, si es necesario. Hay 170 establecimientos en toda la ciudad con licencia para vender alcohol hasta las 5 am. “Todo lo que hace es proyectar al mundo que somos un lugar que abraza la fiesta dura”, señala. Su propuesta, que ya falló una vez con la Comisión este año, es tener una última llamada a las 2 am en lo que se ha conocido como el Distrito de Entretenimiento (MXE) “y una licencia de discoteca nocturna solo para aquellos establecimientos con suficiente seguridad y registros estelares de cumplimiento (por ejemplo, hoteles) “. Para evitar la migración a otras áreas de la ciudad, está abierto a extender la última convocatoria anterior a otros corredores comerciales. Reseñó REMiamiBeach.

2. Eliminación de las exenciones por ruido, otro elemento de votación potencial, si es necesario, señala Gelber.

Gelber propuso anteriormente eliminar la exención por ruido hacia el este en las cuadras 900 a 1100 de Ocean Drive, pero tuvo que enmendarla para permitir que la exención permanezca vigente desde las 7 am hasta las 2 am. El área incluye Mango’s, The Clevelander y The Palace, todos los cuales se han opuesto a cualquier cambio.

“Nuestra policía señala que todos los lugares en los que permitimos el ruido excesivo, principalmente en partes de Ocean Drive, se convierten en el centro de gran parte de la actividad desafiante. No debería haber excepciones por ruido excesivo, irrazonable o innecesario de cualquier fuente ”, escribió.

3. Actualizar nuestras regulaciones territoriales para fomentar el Live-Work-Play y, si es necesario, incluirlo en la boleta electoral.

Volviendo a la imagen proyectada al mundo, escribió, está la percepción “de que esta área es solo un distrito de entretenimiento, aunque es el hogar de varios residentes a tiempo completo”.

“El modelo de negocio de esta área necesita soportar otros usos, incluidos los usos residenciales, de oficinas, de bienestar y tecnológicos” junto con los “hoteles mejorados”, dice.

4. Código de conducta reforzado para los operadores de cafés , otra posible iniciativa de votación.

La ciudad ya ha tomado medidas para transformar a Miami, como prohibir la venta ambulante, pero Gelber quiere agregar una prohibición a las bebidas de gran tamaño y las pipas de agua. A medida que la Ciudad otorga los permisos para operar cafés en las aceras en propiedad de la ciudad, ha utilizado los permisos como una forma de controlar el comportamiento.

A Gelber no solo le gustaría responsabilizar a los operadores de cafés, sino que también quiere explorar “políticas para responsabilizar a los propietarios de edificios con malos operadores mediante el establecimiento de sanciones por supervisión insuficiente”.

5. Mejora de la vigilancia

“Aunque hemos aumentado el tamaño de nuestra fuerza en los últimos años, la necesidad de patrullas más constantes requiere una fuerza mayor a tiempo completo, especialmente porque sería injusto simplemente reposicionar a la policía de otras áreas de la ciudad ”, escribió Gelber. El alcalde también cree que la ciudad debería solicitar más recursos del condado de Miami-Dade dado que “South Beach es un recurso económico regional”.

Además, quiere renegociar los arrendamientos con los operadores de Marina y Smith & Wollenksy en el vecindario South of Fifth “para incluir obligaciones de vigilancia policial fuera de servicio como términos en los arrendamientos de la marina y el parque”.

6. Unidad dedicada a la aplicación de códigos para South Beach

“South Beach tiene desafíos únicos, por lo que deberíamos designar una unidad de inspectores de código solo para esta área”, escribió Gelber. “Deben conocer a todos los propietarios locales para que puedan dejar en claro cuáles son las reglas de tránsito. Los buenos negocios nunca deben ser sorprendidos con los pies en el suelo; deben saber qué esperar y cómo cumplir con precisión “.

7. Mejor preparación para momentos de alto impacto

“Si bien los toques de queda y el cierre de calzadas no deberían ser la norma, debemos informar y preparar mejor al público cuando sea necesario”, escribió Gelber. Propone más avisos para el público y las empresas en torno a las medidas de alto impacto, así como “dejar que los llamados Spring Breakers sepan qué esperar a través de campañas agresivas en las redes sociales y proporcionar un tránsito más fácil en la calzada mediante el uso de calcomanías para residentes …”

8. Regular los juguetes molestos que degradan la calidad de vida que

Gelber se refirió a los scooters, tirachinas, carritos de golf y alquiler de motos acuáticas al pedir la regulación de los “juguetes molestos” que se han “infiltrado en nuestra comunidad y desafiado nuestra calidad de vida y puesto en peligro a sus operadores y otros automovilistas y peatones “.

El alcalde destacó los desafíos de preferencia estatal para los municipios en la creación de regulaciones, aunque la ciudad ha tomado algunas medidas dentro de los parámetros que tiene. En búsqueda de transformar a Miami.

9. Mayor despliegue de tecnología

Gelber quiere “continuar acelerando el despliegue de cámaras que ya han sido aprobadas por GO Bond, y la finalización del Real Time Crime Center recientemente aprobada por la Comisión. ” Luego, para transformar a Miami quiere usar las redes sociales “para disuadir a los visitantes con malas intenciones haciéndoles saber que la conducta está grabada en video”.

10. Peatonalización de Ocean Drive

Ocean Drive ha estado cerrada a los vehículos desde el año pasado cuando la Ciudad amplió los asientos de los cafés en la acera como parte de un programa de recuperación económica de COVID para empresas y ha estado estudiando una peatonalización permanente.

11. Mayor presupuesto para festivales culturales y eventos deportivos

durante todo el año “Necesitamos aumentar sustancialmente nuestro presupuesto cultural para poder apoyar los festivales culturales programados durante todo el año (por ejemplo, espectáculos de arte de clase mundial, Festival de música clásica y jazz de verano, Art Deco mejorado Festival) ”, escribió Gelber. “Las activaciones regulares, modestas y bien seleccionadas que se producen constantemente tienen el potencial de impactar favorablemente las condiciones en nuestras calles”.

12. Explorar enfoques para controlar los abusos de los huéspedes transitorios.

Aquí nuevamente, con respecto a las plataformas para compartir viviendas, la Ciudad está limitada en lo que puede hacer debido a la preferencia estatal, pero Gelber quiere explorar “otros enfoques, incluida la regulación de la capacidad de las habitaciones y los requisitos para la supervisión en el lugar”.

En una entrevista con RE: MiamiBeach, Gelber dijo que lo importante del plan es que pone la atención en “lo que queremos que sea este lugar. Hemos centrado tanto tiempo en lo que no queremos que sea este lugar “.

“Tiene que haber una visión que capture a las personas, para que sepan lo que estamos tratando de crear”, dijo. El Plan de 12 puntos, “no solo presenta 12 ideas, son muchas más de 12, sino que es una colección bastante completa de casi cualquier cosa que pueda tener un impacto”.