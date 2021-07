Para quienes viven o visitan la Florida, los Parques Disney siguen siendo uno de los destinos favoritos por peques y mayores para pasar las vacaciones. Son el escenario perfecto para volver a sentirse como un niño y disfrutar en familia y con amigos.

Pero como todo en esta vida, existen reglas. Conoce el listado de cosas prohibidas que no podrás llevar en tu visita esos divertidos lugares.

1.Palo selfie y trípodes grandes

Si viajar sin tu palo selfie y tu trípode grade, te parece algo inconcebible, sentimos decirte que para entrar en cualquiera de los Parques Disney tendrás que dejarlo en el hotel. ¿El motivo? Obviamente, la seguridad. Y es que montarte en las atracciones con este artilugio puede ser un auténtico peligro para tu integridad y la del resto de pasajeros. ¡Toma nota!

2. Cornetas, silbatos o megáfonos

En los parques se pueden conseguir silbatos, pero nada de cornetas ni megáfonos en las tiendas.

3. Drones

Aparte de proteger la integridad física, suponemos que la decisión de prohibir los drones también está influenciada por la seguridad en cuanto a derechos de imagen.

4. Patines o skates eléctricos

Al tratarse de un parque de atracciones bastante masificado, llevar un patín eléctrico o un skate es algo totalmente inviable, no solo para evitar atropellos, sino también porque resultaría prácticamente imposible avanzar con él.

5. Contenedores de vidrio

Este material puede ser peligroso porque si se parte puede traer consecuencias.

6. Mascotas

Si todos los visitantes llevaran a sus mascotas, es probable que el parque se llenara de residuos orgánicos, por no mencionar el hecho de que los animales no pueden acceder a las atracciones.

Eso sí, aquellas personas con discapacidad física, o que necesiten entrar junto a su perro de compañía por motivos de salud, podrán hacerlo.

7. Bebidas alcohólicas

No nos alarmemos. Eso no significa que no puedas tomarte un vinito en el parque, sólo que no puedes entrar con bebidas alcohólicas. Vamos, que o la compras allí, o tendrás que dejar las cañitas para la vuelta.

8. Sillas plegables

Parece una norma extraña, pero llevar una silla plegable es un deseo de lo más común, sobre todo cuando tienes que pasar el día entero caminando por el parque y llega la hora de ver los desfiles.

Por eso mismo, para evitar un posible colapso de traseros sentados, Disney ha decidido prohibirlas.

9. Pajillas de plástico

La idea es no usar este tipo de pajillas que contaminan mientras consumes bebidas.