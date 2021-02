Los habitantes de Florida tendrán un viernes caluroso. Las temperaturas matutinas ya están en la mitad de los 70°F (21 °C) y se espera que las máximas de la tarde aumenten hasta mediados de los 80°F (26 °C).

Es muy posible que establezcamos récords de temperaturas cálidas mañanas y tardes en Florida. Parece que las temperaturas eclipsarán los 90°F (32°C), fácilmente. Hay que estar atento al cielo, ya que podemos ver algunas tormentas después del mediodia. Si se dirige a la playa o toma el bote, tenga en cuenta que tenemos un riesgo moderado de corrientes de resaca en las playas y un aviso de embarcaciones pequeñas en efecto a partir de esta noche.

Relief from the historic cold is ahead this weekend into next week: https://t.co/TbpOWMMQD3 pic.twitter.com/U9RtX8RNSd

— The Weather Channel (@weatherchannel) February 19, 2021