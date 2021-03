Originaria de Chicago, de ascendencia cubana, llegó por primera vez a Miami al Florida Marlins, que la llamaron para participar en la Serie Mundial 2003. Tras graduarse en la Universidad Johnson & Wales, trabajó en Mandarin Oriental de Miami, donde lo aprendió todo junto al chef ejecutivo Patrick Lassaque. Poco después, aterrizó en Napa Valley para actuar con el gran chef Thomas Keller y la chef Cindy Pawlcyn. Escribió su primer libro ‘Maximum Flavor’ muy joven y la llamaron del programa Montell Williams Show por ser la más joven en haber escrito un libro de cocina. Así vendió los libros suficientes como para hacer realidad sus sueños de abrir un restaurante. Tenía 22 años cuando abrió su restaurante en Kendall, en el 2007. Y aunque muchos pensaron que no era la ubicación más adecuada, que por cierto tiene un encanto especial, sus platos han triunfado de tal manera que Adrianne se ha convertido en una de las chefs más destacadas en el sur de la Florida y, además es muy popular en su segmento de televisión en NBC6. Chef Adriannes Vineyard Restaurant and Wine Bar, está abierto para cenas en el patio al aire libre y recogida a través de pedidos en línea. Es más que famosa por sus platos estrella como filete miñón Harris Ranch Black Angus Five Diamond Reserve con coñac, dijon, salsa au just aceite de truffa blanca; su salmón; y su legendario ossobuco de carne de vaca de primera. Sus aperitivos son originales y muy populares, de generosas porciones, como su exquisito tartar de tuna Siunba Ahi en una base crujiente con salsa dulce; sus bolas Crispy Pancho con costra rellenas de queso de cabra, sobre una base de prosciutto con salsa balsámica y trufa; y una tapa de woton de cerdo asado lentamente que parece un plato principal. Sus pudines son de premio tanto el de chocolate blanco de tres leches como el de chocolate negro.