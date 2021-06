Puede que Dragon Ball no es una serie de moda, pero la franquicia ha inspirado algunas tendencias sólidas en su tiempo. Desde el gi de Goku hasta sus peinados Saiyan, varios luchadores de Dragon Ball se han convertido en pioneros. Y ahora, Vegeta y sus botas se están volviendo virales gracias a una nueva colección de Louis Vuitton.

Todo se volvió viral cuando el usuario de Twitter: Sobredosis de aspirina (Jam Respicio) publicó una foto tomada de uno de los últimos shows de Louis Vuitton. Fue allí donde los fanáticos de Dragon Ball vieron algunos zapatos nuevos, y la colección parece reflejar a Vegeta con sus estilos de botas.

“Do you like my LV designer boots, Kakarot?” pic.twitter.com/yl7jXJ55u1

— Jam⚡Respicio (@aspirinoverdose) June 19, 2021