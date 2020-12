Florida Hunter decidió sacar unas galletas navideñas que son las delicias de sus comensales. Algunos han preguntado cuál es la receta para hacerla en casa, pero al conocer el ingrediente secreto, simplemente no lo pueden creer. Es… ¡Huevo de pitón!

Redacción MiamiDiario

La pitón birmana es una de las especies invasora más temida en el sur de Florida. Ya que además de llegar a unos tamanos colosales. es muy destructiva.

Algunas personas consumen su carne, pero otros la miran con suspicacia debido a que tiene niveles potencialmente altos de mercurio. Por ese motivo, hay mucha incertidumbre sobre los riesgos para la salud que presenta su consumo, explicó NBC.

Pero un cazador de pitones del sur de Florida ha estado experimentando con lo que algunos han denominado “pollo de los Glades”.

Esto significa preparar comidas, bocadillos e incluso dulces que podrían dar a las fiestas ese sabor distintivo del sur de Florida. En esta ocasión el deleite fue una buena galleta navideña batida con masa de yema de serpiente.

“La carne de la serpiente es buena para la salsa de pasta y los deslizadores, especialmente cuando se mezcla con otra carne como el cerdo”, comentó Donna Kalil, una cazadora de pitones veterana que acaba de embolsar la serpiente número 470.

Kalil se unió al programa de eliminación de pitones en el South Florida Water Management District cuando comenzó en 2017.

Durante una cacería la semana pasada, Kalil compartió un poco de su propia salsa barbacoa secreta, a la que ha llamado Everglades Boys, resultó demasiado difícil. Pero un lote con mojo dio en el clavo: masticable por dentro, ligeramente crujiente por fuera.

Su principal consejo de cocina: “No cocines demasiado la pitón. Es realmente complicado hacerlo bien. Se necesita práctica “.

Su consejo de salud: usa un equipo de prueba casero para verificar los niveles de mercurio en la carne y cocina solo serpientes pequeñas, que probablemente tengan los niveles más bajos del contaminante.

MERCURIO

El mercurio se encuentra naturalmente en la tierra, pero también puede acumularse en las aguas del océano y en lugares como los Everglades. Ingresa a la atmósfera principalmente a través de la quema de combustibles fósiles y la minería y viajando largas distancias antes de asentarse.

Una vez depositados, ciertos microorganismos pueden transformar el mercurio en metilmercurio más peligroso, una forma altamente tóxica que se acumula en el pescado, los mariscos y los animales que comen pescado, en un proceso conocido como bioacumulación.

Es por eso que muchos peces costeros y de agua dulce en Florida, incluida la lobina negra, ya tienen límites de consumo recomendados por el Departamento de Salud de Florida.

Pero, en general, cuanto más grande es el depredador, más mercurio se acumula. Y eso hace que las pitones sean un problema, ya que crecen masivas, algunas de más de 18 pies y 100 libras, y comen casi todo lo demás en los Everglades, incluido el cocodrilo ocasional.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y el Departamento de Salud de Florida están realizando un estudio conjunto sobre la contaminación por mercurio en pitones capturados por los contratistas estatales en los condados de Broward, Miami-Dade, Monroe, Collier, Palm Beach, Hendry y Lee.

El objetivo es desarrollar avisos de consumo para las pitones birmanas en el sur de Florida, para que el público pueda comprender los riesgos antes de poner serpientes en el plato.

Kalil no come pitón a diario porque aún no está claro qué tan contaminadas están las serpientes. Cuando lo hace, le gusta cocer la carne a presión durante unos minutos antes de usarla en salteados o en salsa para pasta.

Cuando tiene la suerte de atrapar una hembra que lleva huevos, saca los huevos, que son un poco más grandes que los huevos de gallina, y los cocina duros con salsa Sriracha o en frittatas. Kalil también congela los huevos, que usa para galletas.

Los huevos suaves y correosos pueden desanimar a los amantes de la comida menos aventureros, pero el camino rocoso sin gluten y las galletas de azúcar que preparó la semana pasada para compartir con amigos como golosinas antes de las vacaciones eran realmente deliciosas.

¿Te animas a probar las galletas hechas con huevos de pitón?

También le puede interesar: