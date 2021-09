Gran parte del sur de la Florida se mantendrá soleado en horas de la mañana, y se prevé que pasadas las 2:00 de la tarde comiencen las lluvias de intensidad variada, especialmente sobre el área de Miami.

Dos sistemas de baja presión, uno sobre el Golfo de México y otro sobre el norte de las Bahamas, han estado confluyendo y propiciando que las lluvias en el sur de Florida sean más frecuentes, especialmente en la costa este.

Para este domingo estará llegando aire seco sobre el sur de Florida, lo que podrán inhibir las tormentas. Sin embargo, para horas de la tarde y noche se esperan lluvias, indicó el reporte de Telemundo 51.

Unsettled Weather Pattern Continues in South Florida with Dry Morning, Rainy Afternoon https://t.co/59qyXroI2Q

Debido a los constantes chubascos, las autoridades emitieron en la tarde del sábado una advertencia de inundación para el sur de Broward y el norte del condado Miami-Dade, en particular para las zonas de Fort Lauderdale, Pembroke Pines, Hollywood, Davie y Dania Beach.

El sur de Florida tendrá una jornada calurosa, con temperaturas alrededor de los 75°F al amanecer y con máximas en la tarde de 91°F.

Este patrón típico de verano se prolonga durante los próximos días, aunque para finales de la próxima semana también pudieran verse algunos aguaceros aislados en la mañana.

Daily almanac for September 5 at University of South Florida (https://t.co/GBBiAsSt1K) pic.twitter.com/VrqfJneMgU

— University of South Florida WeatherSTEM (@USFWeatherSTEM) September 5, 2021