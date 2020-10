Recientemente Florida ha sufrido una ronda de ciclos de marea excepcionalmente altos e inundaciones costeras que cubrieron las carreteras de las zonas bajas.

Morgan Lorenzo, residente de Hollywood, dice que ha vivido en el vecindario durante unos 20 años y que en los últimos cinco la inundaciones han empeorado progresivamente.

“Han hecho algunos trabajos en la carretera. Han levantado la carretera. Han puesto un sistema de aletas debajo de ella (…) Pero para seguir con esto, no creo que la infraestructura pueda realmente ayudar. Va tan rápido. Este es probablemente el peor año que ha pasado. Llega hasta la entrada de la casa”, señaló.

El sábado por la mañana, la marea medida en el Cayo Virginia alcanzó 2,94 pies sobre el nivel medio del mar, que es el segundo nivel de agua más alto del año, siendo la marea de tormenta asistida de Dorian de 2,95 pies el 3 de septiembre la más alta, según Brian McNoldy, investigador asociado senior de la Escuela Rosenstiel de la Universidad de Miami.

Algunos lugares del sur de Florida pueden seguir esperando tener ciclos de marea alta unos 3 pies por encima de los niveles normales hasta este lunes.

Estas mareas excepcionalmente altas son causadas por la fuerza gravitatoria del sol y la luna en los océanos, actuando para desplazar más agua del océano hacia ciertas áreas.

😶 Someone stalled out in saltwater flooding from the king tide. This is along the A1A in northern Hollywood Beach. #KingTide #FLwx pic.twitter.com/Au4xdFDeVn

— Brandon Orr (@BrandonOrrWPLG) October 19, 2020