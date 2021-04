Tener una mascota no solo salva una vida animal, también le da un refugio, un hogar y una familia donde puede envejecer en un entorno seguro. Y a las personas las ayuda directamente a aliviar la soledad, la ansiedad, la tristeza y el estrés laboral. Las mascotas captan los gestos humanos matizados y avanzan en busca de afecto y amor fundamental.

A menudo son más amables contigo que tú mismo. Las cuatro patas pueden ser tu mejor amigo, un compañero y una criatura a la que recurrir cuando estás deprimido. También Te hacen más activo. No te compres una cinta de correr, ¡sal con tu perro! Tener un perro también puede convertirte en una persona que hace más ejercicio. No solo es probable que con un perro des más paseos, sino que los adultos y los niños con perros son más activos en general en comparación con las personas sin perros. Reseñó Kiwoko.

La revista Miami Living Magazine publicó los lugares de adopción de mascotas en Miami y así tener un adorable compañero:

1 – Sociedad Protectora de Animales del Gran Miami

La Sociedad Protectora de Animales es conocida por una razón. Puede adoptar un cachorro o un gatito por una tarifa nominal que incluye vacunas, esterilización o castración, un microchip y una bolsa de comida para perros. La mascota también recibe una placa de identificación incluida en el precio, lo cual es lindo en sí mismo. El único requisito para adoptar estas tiernas criaturas es una identificación válida y una copia de su contrato de alquiler, si es un inquilino. Sin duda, un lugar confiable al que acudir para la adopción de una mascota.

2 – Servicios para animales del condado de Mia mi-Dade

Este es un hogar para innumerables animales abandonados y sin hogar. A diferencia de la Sociedad Protectora de Animales, estas adorables criaturas enfrentan la posibilidad de la eutanasia. Por eso este es el lugar perfecto para adoptar un cachorro o un gatito. Su tarifa de adopción incluye vacunas, un microchip, una etiqueta para cachorros y esa sensación cálida y difusa que viene con salvar una vida. Solo tiene que traer una identificación válida y un comprobante de residencia.

3 – Friends Forever Rescue

Este lugar se especializa en la adopción de perros. Todos sus perros son rescatados y alberga un refugio virtual que le permite encontrar la mascota perfecta en línea, o ir a PetSmart el sábado y Petco el domingo para ver a los cachorros en persona. Si buscas gatitos, también tiene una selección limitada de felinos. Los requisitos de adopción incluyen enviar por correo o fax una solicitud desde su sitio web y pagar una tarifa de adopción en efectivo o solo con cheque.

4: La red de gatos

Es una empresa afiliada a ASPCA que también utiliza una red de voluntarios y hogares de acogida en lugar de albergar gatos en un refugio. Puede elegir entre una gran cantidad de gatos y gatitos en línea sabiendo que esta organización trabaja arduamente para salvar a los gatos a través del control de la población no letal, como la esterilización, en lugar de la eutanasia. Su tarifa de adopción incluye desparasitación, vacunas y esterilización / castración. Encuentra la solicitud de adopción en su sitio web y rescata a uno de los más de 7.000 gatos adoptados a través del grupo desde 1995.

5 – Dalmatian Rescue, Inc. y Pets at Risk Rescue

Pets at Risk Rescue, como muchas agencias de adopción de mascotas, no tiene una dirección física. Sus adoptantes son atendidos a través de una red de voluntarios de cuidados de crianza. Los posibles propietarios solo necesitan ir a su sitio web para ver a los perros en adopción. Complete una solicitud en su sitio web, envíe por fax los registros de vacunación de sus mascotas actuales, envíelo a una visita domiciliaria, pague una tarifa y firme el acuerdo de adopción. La tarifa incluye vacunas, esterilización o castración, y su mascota ya estará adiestrada en la casa. Las razas de perros y gatos, además de los dálmatas, están disponibles a través del programa Pets at Risk Rescue de Dalmatian Rescue Inc.