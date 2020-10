Mark David Chapman disparó y asesinó a John Lennon el 8 de diciembre de 1980 fuera del edificio Dakota, donde vivía Lennon. Chapman había volado desde Hawái, donde había estado viviendo con su esposa, específicamente para matar a Lennon, según las transcripciones de la audiencia de libertad condicional de Chapman del 19 de agosto de 2020, publicada por la radio WSB, según difundió ahoramismo

El sitio web History revela que Chapman estuvo esperando afuera del edificio Dakota durante horas, incluso consiguiendo el autógrafo de Lennon más temprano, sobe un disco, ese día antes de dispararle al ex Beatle cinco veces a quemarropa, con un rifle calibre .38. Después del tiroteo, se quedó completamente listo para asumir la responsabilidad del asesinato.

“En 2018, habló de un tira y afloja interno sobre si llevar a cabo el asesinato, lo que hizo horas después de conocer a Lennon y pedirle un autógrafo en un disco. Estaba demasiado adentro, dijo, según informó The Guardian. “Recuerdo haber pensado, ‘Oye, ya tienes el álbum. Mira esto, él lo firmó, solo vete a casa’. Pero no había forma de que me fuera a casa”.

El New York Tiemes informó en el 2000 que el hombre no se iba a ir porque “una vocecita” lo instó a seguir,

Chapman dijo que “una pequeña voz” le dijo: “simplemente hazlo”

En 2000, Chapman tuvo su primera audiencia de libertad condicional después de ser sentenciado a 20 años hasta cadena perpetua por el asesinato del músico de 40 años-

El New York Times publicó extractos de esa entrevista, donde el sujeto le dijo a la junta de libertad condicional que había tenido la compulsión de matar a Lennon durante varios meses, incluso volando de Hawái a Nueva York en los meses anteriores con ese propósito, pero no pudo evitar seguir adelante con eso. Sin embargo, el impulso persistió.

Comentó que la idea de matar a Lennon surgió un día cuando estaba en una biblioteca:

“Estaba en la biblioteca… y me encontré con un libro llamado Un día a la vez, y lo vi allí con fotografías frente a su residencia, el Dakota, y estaba lleno de ira y resentimiento. Me encargué de juzgarlo falsamente por, porque, ya sabes, ser algo diferente a, ya sabes, en una posición de loto con una flor. Entonces comenzó con enojo, pero no estaba enojado la noche que le disparé”.

Chapman le dijo a la junta de libertad condicional en 2000: “Me sentía como si no valiera nada, y tal vez la raíz sea un problema de autoestima. Me sentía como nada, y sentí que si le disparaba, me convertiría en algo, lo cual no es cierto en absoluto”, según el New York Times.

Vale recordar que en 2010, Chapman tuvo otra audiencia de la junta de libertad condicional. Según The Guardian, ese año dijo: “Sentí que al matar a John Lennon me convertiría en alguien, y en lugar de eso me convertí en un asesino, y los asesinos no son nadie”.

The Guardian indicó que habría matado a una celebridad diferente si no hubiera podido llegar a Lennon, pero el músico “me parecía más accesible”, ya que su edificio de apartamentos no estaba tan “enclaustrado” como el de otras celebridades”, dijo Chapman.

“Si no fuera Lennon, podría haber sido otra persona”, insistió.

Es de hacer notar que en la audiencia de libertad condicional de Chapman en 2020, dijo que mató a Lennon por ‘gloria’.

En la transcripción de la audiencia de libertad condicional más reciente de Chapman, la junta le pidió nuevamente que hablara sobre las razones por las que mató a Lennon.

Esta vez, Chapman dijo: “Fue solo gloria personal, punto. No fue nada más que eso. Todo se redujo a eso… Obviamente había algo de confusión allí, pero sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba mal y lo hice por la gloria. Una palabra, solo gloria. Eso es”.

También aludió nuevamente a ver a Lennon en un libro en una biblioteca y sentirse celoso. Chapman dijo que vio fotos de Lennon en su apartamento y lo consideró un “falso”.

Le dijo a la junta de libertad condicional:

“En ese momento pensé que él tenía todo este dinero, vive en este hermoso apartamento y le gusta la música que representa un estilo de vida más cauteloso, un estilo de vida más generoso. Si miras algunas de las letras, no quiero citarlas, pero así es como las estaba tomando. Me enojó y me dio envidia en comparación con la forma en que vivía en ese momento. Había celos allí”.

Chapman dijo que había recibido capacitación sobre cómo disparar un arma desde que trabajaba como guardia de seguridad, según las transcripciones. La empresa para la que trabajaba tenía policías que formaban a los guardias. Compró su arma en Hawái y se la llevó a Nueva York, y usó balas huecas para disparar a Lennon. Disparó cinco veces. Cuatro balas entraron en el cuerpo de Lennon mientras su esposa, Yoko Ono, miraba con horror.

Un miembro de la junta de libertad condicional le preguntó a Chapman si sentía una sensación de logro después del tiroteo. Chapman dijo que sintió “lo contrario de eso”.

El miembro de la junta de libertad condicional le preguntó a Chapman sobre sus acciones inmediatamente después del tiroteo y le dijo: “¿No huiste? ¿Te quedaste ahí y luego sé que el portero se ocupó del arma y tú te quedaste y luego abriste el libro [redactado] y empezaste a leer? No sé cómo pudiste haber estado leyendo durante un momento de tal caos. Donde un hombre increíble yace allí a unos 30 pies de ti, muerto por tu mano”.

El libro que Chapman estaba leyendo era Catcher in the Rye. Según 2The Rutherford Institute“ Chapman estaba fascinado con la novela fenomenalmente exitosa de J.D. Salinger, The Catcher In The Rye. Chapman creía que se convertiría en Holden Caulfield, el joven protagonista de la novela cuando mató a Lennon”.

