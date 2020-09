El Departamento de Trabajo informó que se registraron 884.000 solicitudes de subsidio por desempleo, en medio de una escalada para el mercado laboral de EE.UU. por el daño infligido por la pandemia del coronavirus.

El promedio de solicitudes en cuatro semanas, una medida que compensa los altibajos semanales, bajó a 970 mil 750 comparado con las 971 mil 750 en el periodo anterior.

El Departamento de Trabajo cambió su metodología en la forma de ajustar las cifras por temporada, por lo que los totales de las últimas dos semanas no son directamente comparables con los informes de principios de la pandemia. Los reclamos no ajustados por factores estacionales totalizaron 857.148, un aumento de 20.140 con respecto a la semana anterior.

Los reclamos bajo el programa de Asistencia de Desempleo Pandémico continuaron subiendo, aumentando más de 90.000 la semana pasada a 838.916. El total de los que reclaman beneficios a través de todos los programas, aunque el 22 de agosto, también subió a poco más de 29,6 millones.

A nivel estatal, California mostró el mayor aumento, con 17.953, mientras que Florida reportó una disminución de 9.049 reclamos, según cifras no ajustadas.

El sector privado añadió el mes pasado 1.46 millones de empleos y otros 301 mil se abrieron en el gobierno.

La economía estadounidense se está recuperando de un shock sin precedentes provocado por el virus. Las nóminas no agrícolas disminuyeron en unos 22 millones al comienzo de la crisis, y cerca de la mitad de esos puestos de trabajo se han recuperado.

A los economistas les preocupa que un resurgimiento del virus en la caída pueda ralentizar o revertir algunos de esos progresos.

Unemployment Insurance Weekly Claims

Initial claims were 884,000 for the week ending 9/5 (No change).

Insured unemployment was 13,385,000 for the week ending 8/29 (+93,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW

— US Labor Department (@USDOL) September 10, 2020