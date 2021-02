El sur de la Florida amanece este jueves con temperaturas cálidas en las principales ciudades de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde se esperan menos aguaceros que en jornadas anteriores, reinando condiciones secas y algo de neblina en la mañana.

Las temperaturas en Florida tendrán mínimas superiores a los 67°F (19°C) al amanecer y las máximas alcanzarán los 83°F (28°C). Se esperan pocas posibilidades de lluvias, debido a las condiciones mayormente seca que predominarán en la tarde.

Spring is right around the corner – here's when temperatures typically warm up: https://t.co/qMpwmd6yZ6 pic.twitter.com/MWktrl1GeU

— The Weather Channel (@weatherchannel) February 24, 2021