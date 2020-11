Desde este lunes las tiendas y los negocios del Distrito de Diseño de Miami se prepararon para una posible secuela electoral que pueda generar hechos violentos y afectar la fachada de los locales.

El abordaje de tiendas de alta gama como Givenchy, Celine y otras se trata de protección, si es necesario. “Cuando los vi hacerlo por primera vez esta noche, me pregunté si se acercaba un huracán. Sé que para eso está el contrachapado de las ventanas”, dijo el residente de Miami Kevin O’Bryant.

“Creo que es honestamente algo bueno que lo estén haciendo, es decir, más vale prevenir que curar (…) “Es una elección muy emotiva”, dijo el visitante Tyler Lucas.

Una posible tormenta de otro tipo es lo que se teme aquí, una de disturbios motivados políticamente durante un tiempo especialmente en el que el país se encuentra polarizado.

“Es realmente alucinante ver cómo hemos llegado a un punto en el que tenemos que tomar todas estas medidas y hacer todo esto porque realmente no sabemos qué va a pasar con la participación de la gente”, dijo Roberto Ruiz.

A few stores in Miami’s design district have been boarded up, ahead of tonight’s vote and the uncertainty that may come with it. But it’s nothing like we’ve seen in Washington DC. pic.twitter.com/dDZlzO0kjn

— Katie Simpson (@CBCKatie) November 3, 2020