Recientemente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), recomendaron usar dos mascarillas, o usar una mascarilla quirúrgica más ajustada, para reducir significativamente la transmisión del COVID-19, reportó cnnespanol

La cadena CNN consultó la opinión de una experta para evaluar las implicaciones de la vacuna en medio de la proliferación de las nuevas variantes del mortal virus que se ha cobrado las vidas de millones de personas en todo el mundo.

¿Cuáles son estas variantes y por qué podrían ser problemáticas?

La doctora Leana Wen explica que “el virus SARS-CoV-2 que causa el Covid-19 es un virus de ARN. Se sabe que estos virus adquieren mutaciones a medida que se propagan. Hay cepas que tienen ciertas mutaciones que son motivo de preocupación. Se cree que la variante identificada por primera vez en el Reino Unido, B.1,1.7, es más contagiosa que las cepas existentes. Si una variante es más contagiosa, puede convertirse rápidamente en la cepa dominante y desplazar a otras. Los países que tienen la variante B.1,1.7 han experimentado un rápido aumento de las infecciones por Covid-19”.

Otras dos variantes posiblemente preocupantes son las que se identificaron por primera vez en Sudáfrica y Brasil, denominadas B.1,351 y P.1, respectivamente. Estas dos también pueden ser más contagiosas. Además, algunos estudios han encontrado que estas variantes podrían hacer que la reinfección sea más posible, lo que significa que si alguien tuvo otra cepa de covid-19 antes, aún podría estar infectado con estas cepas. Además, las mutaciones que tienen las variantes pueden hacerlas menos susceptibles a las vacunas desarrolladas, aunque es importante tener en cuenta que las vacunas actuales aún funcionan contra ellas, aunque quizás con un poco menos de eficacia.

Al ser consultada sobre la efectividad de las vacunas contra nuevas variantes, la experta indicó que “esto ciertamente es algo que debe estudiarse y seguirle la pista. Ahora se están realizando investigaciones sobre las vacunas Pfizer y Moderna para asegurarse de que sigan siendo eficaces contra las variantes emergentes. Las empresas también han dicho que están buscando dosis de refuerzo que se dirijan específicamente a las variantes”.

La científica estima que puede terminar siendo que necesitamos dosis de refuerzo. O tal vez la vacuna Covid-19 termine siendo como una vacuna contra la gripe, donde todos los años tenemos que recibir una vacuna que se dirija a las nuevas variantes que pueden desarrollarse con el tiempo.

No obstante, aclara que “no sabemos cuándo saldrán esas dosis de refuerzo. Pueden pasar meses y las inyecciones de refuerzo pueden requerir que primero se haya completado la serie de vacunas. Si tienes la oportunidad de vacunarte ahora, debes hacerlo para protegerte. Recuerda que las vacunas que tenemos siguen siendo efectivas contra las variantes”.

Añade que, en segundo lugar, es posible que sigamos teniendo que ponernos al día con las nuevas mutaciones. Estos virus de ARN mutan mucho. Cuanto más se replican, más mutan. Eso significa que cuanta más infección haya en una comunidad, más probable será que el virus que circula en esa comunidad adquiera mutaciones, y podrían surgir nuevas variantes. Es posible que las vacunas deban evolucionar continuamente para mantenerse al día con las variantes, lo que significa que, nuevamente, es posible que necesitemos vacunas de refuerzo regulares.

En tercer lugar, debido a que surgen variantes cuando hay una gran propagación en la comunidad, es realmente importante tratar de reducir el nivel de transmisión. La vacunación es una parte clave de nuestro plan para llegar allí, al igual que usar mascarillas faciales, el distanciamiento físico, evitar las reuniones interiores llenas de gente y otras medidas de salud pública. La llegada de las variantes debería significar que aumentemos las vacunas aún más, y que todas las personas que sean elegibles para recibir una vacuna y puedan hacerlo deberían hacerlo.

¿Qué pasa con las nuevas vacunas que se están desarrollando? ¿Podrían ser más efectivas contra las variantes?

Dra. Wen: No lo sabemos. Por eso es difícil comparar la eficacia de las vacunas cara a cara. Las vacunas Pfizer y Moderna fueron desarrolladas y probadas antes de que estas variantes más preocupantes se vuelvan dominantes. Johnson & Johnson y Novavax se probaron posteriormente, incluso en algunos sitios con estas variantes en circulación.

Es posible que con el tiempo obtengamos más investigaciones sobre la eficacia específica de las vacunas contra cada variante, aunque quiero señalar nuestra atención sobre por qué son importantes los ensayos de vacunas: el riesgo muy real de enfermedad grave y hospitalización. Eso es, en última instancia, lo que hace que el covid-19 sea una enfermedad tan grave. Si las vacunas pueden reducir la gravedad de la enfermedad hasta el punto de evitar que las personas que reciben la vacuna se enfermen tanto que sean hospitalizadas, eso es lo que realmente queremos.

La experta dijo que la buena noticia sobre las cepas emergentes es que todavía se propagan de la misma manera, a través de la vía respiratoria, principalmente a través del contacto cercano y también a través de la transmisión por aerosoles. (Si bien la transmisión por superficies también es posible, probablemente contribuya menos que estos otros métodos). Eso significa que las mismas precauciones que has estado tomando para evitar contagiarte de Covid-19 aún se aplican con las nuevas variantes.

Pero aquí hay una preocupación. Las cepas normales de covid-19 ya son bastante contagiosas, pero las nuevas cepas son aún más contagiosas. Eso significa que las actividades que pensamos que eran de bajo riesgo ahora son más peligrosas. Tenemos que tomar aún más medidas para protegernos.

