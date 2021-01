La presentadora peruana Laura Bozzo se enfrenta a la justicia estadounidense por incumplimiento del contrato de alquiler de un apartamento en la ciudad de Miami.

Bozzo junto a su hija alquiló un apartamento en diciembre de 2019 y de acuerdo con la empresa arrendadora desde marzo de 2020, no recibieron el pago acordado de dicha renta, que quedó establecido en $8.300 mensuales, informó el programa Chisme No Like.

También se dio a conocer que la hija de Laura Bozzo se negó a desocupar el apartamento aún cuando ya se finalizó el contrato.

En la demanda, la empresa exige a la corte que la presentadora pague todo el monto adeudado, que asciende a unos $43.750.

De encontrarse evidencia sobre la evasión fiscal la reconocida peruana podrían enfrentar multas que van desde los 100.000 dólares hasta una pena en prisión de hasta 5 años.

Con información de La Sopa