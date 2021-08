LeBron James, jugador de los Ángeles Lakers, no recibió ningún voto dentro de una encuesta para evaluar al mejor basquetbolista de las duelas en la NBA, pero lo más relevante es que el jugador lanzó un comentario sarcástico al respecto a través de redes sociales debido al descontento con el resultado de la deliberación.

El cuatro veces jugador más valioso de la temporada regular, que a su vez suma otros cuatro MVP pero en las finales publicó un mensaje en Twitter: “Gracias, como si no necesitara más gasolina para mí” de tal forma que insinuó que usará esta deshonra para motivarse el siguiente año, reportó Marca.

THANK YOU! As if I didn’t need more to⛽️ ME! #Washed👑

— LeBron James (@KingJames) August 19, 2021